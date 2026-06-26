リアルサウンド映画部の編集スタッフが週替りでお届けする「週末映画館でこれ観よう！」。毎週末にオススメ映画・特集上映をご紹介。今週は、『妖怪ウォッチ』世代とは微妙に外れてしまった徳田が、『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』をプッシュします。

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『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』

国内アニメ映画史における2026年は、『超かぐや姫！』『花緑青が明ける日に』『パリに咲くエトワール』など意欲的な作品とともに幕を開け、前年に『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』が公開されていたこともあり、一つの節目として記憶されるだろう（元日に『迷宮のしおり』が公開されていたことも忘れてはならない）。

そんななか、独我的なパロディと局所的なノスタルジーに振り切った『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』は異彩を放っている。『ケロロ軍曹』のアニメシリーズ20周年記念として企画された本作には、TVアニメシリーズのオリジナルキャスト陣が再集結した。今後予定されている新アニメシリーズではキャストが一新されるというから、旧来のファンにとってはメモリアルな一作になるだろう。

もっとも、作中で展開されるパロディは『ケロロ軍曹』のそれというより、完全に「福田雄一」であることは知っておく必要がある。解禁されたキャスト情報や場面写真などからそれは明らかであるが、福田の作風については、まぁ無視しておこう。

総監督が自らの引き出しの中身を自由にばら撒いているのなら、こちらも本編を観ながら当時の思い出を好き勝手に蘇らせることで釣り合いが取れる。私はこのアニメシリーズに熱狂的に入れ込んできたとはいえないが、幼少期の「特に理由もなく毎週必ず観る枠」にエントリーしていたくらいには身近だった作品の一つのフィナーレとして、それなりに感慨深いものがあった。

まず冒頭、ケロロが例によって役に立たない「侵略計画」をギロロに打ち明けるのだが、内容のあまりの幼稚さに憤慨してビームライフルをぶちかます。そういえばこういうやりとりも様式美だったなと、ふと思い返すことになる。

そして最初の「パロディ」として登場するのが『妖怪ウォッチ』である（具体名を出してしまっていいだろう）。渋谷に「妖怪」が現れたというのでケロロ小隊と冬樹＆夏美が様子を見に行き、そこでゴタゴタバトルが始まる展開だ。ウィスパーやジバニャンっぽい何かが登場し、ジバニャンっぽい巨大ロボットにタママインパクトが炸裂したりする。タママとジバニャンの声優が同じく小桜エツ子なので必然性のあるパロディである。ちなみに結果的にこれはタイムリーな描写にもなった。なぜならワールドカップのような大型スポーツ大会が開かれると、現実の渋谷にも妖怪が大量発生するからだ。

この騒動の中でアンゴル＝モアが女子高生の制服姿に変身するが、彼女のこのギャル衣装自体、平成ノスタルジーの対象であることも改めて思い知らされる。TVアニメが完結したばかりの『オタクに優しいギャルはいない!?』の伊地知琴子が「典型化した」ギャルデザインであるのに対して、このアンゴル＝モアは「リアルタイムのルーズソックス」だ。

そしてアンゴル＝モアのデザインをいま見てみると、「萌え」（死語）の感覚を再び召喚することができる。当時10歳そこらだった私には彼女の魅力を理解できずにいたが、なぜかDVD全巻セットを揃えていた友人だけはアンゴル＝モアの良さを小学生にして見抜いていた（脳を焼かれていた）ように思う。

彼とはよく親の目を盗んでデスクトップパソコンからインターネットにアクセスしては、あまりよろしくないサイトを探索したものだ。「裏ドラゴンボールマニア」や「ウォーリーを探さないで」「忙しい人向けシリーズ」などしょうもないパロディで溢れかえっていた当時のカスみたいなインターネット空間には、今ほどの広告価値はない。代わりに、なぞのばしょ≒フロンティアとしての理想を仮構するだけの期待が、わずかにあった。しかしほとんどがSNS機能と同化した今のインターネットに、カオスを引き換えにして得られるこのような自由はない。ペコポンは滅びるべきである。

といいつつ、侵攻対象であるはずの異人たちのジャンクな文化になぜか愛着を抱いてしまい、ズルズルと先延ばししてしまう日常に『ケロロ軍曹』の良さがあるのだとすれば、大人になった今のほうがその価値を理解できるかもしれない。「仕事」の重要な決断を先延ばしして無為な日々を繰り返しているうちに、いつのまにかそれが自己目的化する。このテーマだけは今作にも見出すことができる。

敵キャラとして登場するアルルとデルルの思惑、そしてやはり着地するケロロと冬樹の友情に、それはある。そしてケロロと冬樹の友情が、一つの形としてはこれで最後なのだと思うと、思いの外寂しくなった。少なくとも、あの声で二人のやりとりを聞くことはもうない。ある場面で冬樹は「ただいま」と告げるが、それは帰郷を意味すると同時に別れの言葉でもあった。（文＝徳田要太）