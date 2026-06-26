６月２５日、岩手県沖を震源とする地震では、山形県内では村山市と中山町で最大震度４を観測しました。

【写真を見る】30年以内に最大8%…山形に大震災クラスの巨大地震がくる可能性 死者2000人超？能登に似た地質で震度7の危機も？人口密集地を襲うかもしれない…“Sランク”活断層とは

山形県内には３０年以内の地震が発生する確率が「Ｓランク」とされている活断層があります。

もしも県内で地震が起きたときに想定される被害はどういったものか。

改めてみていきます。

■活断層が「Ｓランク」大地震の危険性が非常に高い

山形大学理学部 本山功 教授

「山形県の活断層は（最上級の）Ｓランクに分類されていて非常に危険性が高いと考えられている」

政府は、今後３０年以内に地震が発生する確率に基づき、国内の活断層を４つのランクに分類しています。

（※２０２６年１月１日現在の基準）

発生確率３％以上が「Ｓランク」、０・１から３％未満が「Ａランク」、０・１％未満が「Ｚランク」、不明が「Ｘランク」とされています。

県内の活断層は。

山形大学理学部 本山功 教授

「山形・庄内・新庄と（Ｓランクが）３つある。少なくとも３つの地域に関しては東北地方で（地震発生確率）が１番高い」

■30年以内に発生する確率が最大で8％…阪神・淡路大震災クラスの可能性も

「Ｓランク」の活断層は全国に３０ほどありますが、東北で「Ｓランク」があるのは山形県だけです。

このうち、発生確率が最も高いとされているのが、大石田町から寒河江市にかかる「山形盆地断層帯・北部」です。

山形大学理学部 本山功 教授

「山形盆地断層帯の場合には３０年以内に発生する確率が最大で８％と推定されている。８％というのは高いイメージがわかないが、阪神・淡路大震災の発生確率が地震が起こる前の段階で８％くらい。阪神・淡路大震災クラスの地震が起こる確率が同じくらい山形県にある」

１９９５年に発生したマグニチュード７．３の阪神・淡路大震災。

死者・行方不明者は６４００人余りと、都市部に甚大な被害をもたらしました。

■その規模は…どのくらいの被害になるのか

もし「山形盆地断層帯」が動くと、阪神・淡路大震災と同じような規模の地震が想定されるというのです。

Ｑ被害はどのくらいになりそう？

山形大学理学部 本山功 教授

「まず山形盆地全体が非常に強い揺れに襲われる。特に盆地は地盤が軟弱だということもあるので全域が震度６強以上。場所によっては震度７に達すると想定されている」

阪神・淡路大震災では全長４０キロメートルほどの活断層が動いたとされていますが、「山形盆地断層帯」は全長６０キロメートルほどあるといいます。

Ｑ活断層の長さは規模に関係する？

山形大学理学部 本山功 教授

「長い断層が活動すると大きな地震になる。ただ、山形盆地断層帯も全部が一緒に活動すればマグニチュード７．８。北部と南部が別々に活動した場合にはマグニチュード７．３ぐらい」

■山形市など人口集中地も…その被害は相当なものに

マグニチュード７以上の巨大地震が想定されるという「山形盆地断層帯」。

山形市や天童市など人口が集中し住宅が密集する地域にもまたがるため、被害は相当なものになる可能性があります。

山形大学理学部 本山功 教授

「都市部がたくさんあるので住宅・建造物への被害が非常に多くなるだろう。全半壊合わせるとおそらく１０～２０パーセントくらいの家屋が被害を受ける」

さらに。

■死者2000人超…負傷者2万人超…山に囲まれた二次災害も

山形大学理学部 本山功 教授

「死者も２０００人を超えるのではないかという想定もある。負傷者だと２万人を超えるかもしれないという想定がされている」

また、本山教授は、山に囲まれた県の地形や地質からがけ崩れなどの二次災害も想定しておく必要があると指摘しています。

山形大学理学部 本山功 教授

「最近の地震では能登半島地震。あそこの地域の地質が山形県との共通性が高い。あの地震で特徴的だったのが津波もあったが土砂崩れが非常に顕著だった。同様の被害を想定する必要がある」

■Sランク断層を抱える山形 普段から危険を確認しておくことが大切

山形・庄内・新庄と３つのＳランク断層を抱える山形県。

山形盆地断層帯・北部に限らず、その他の地域でも地震が起きる可能性があります。

山形大学理学部 本山功 教授

「普段から自分の身の回りにある危険をハザードマップなどできちんと確認して認識しておく。地震が起きたときに被害を最小限にするための取り組みを普段からしておくことが大切」