【ロンドン＝工藤武人】英王室は２５日、王室の２０２５年度の年次財政報告書の概要を発表し、チャールズ国王が２２年９月の即位後、３０００万ポンド（約６４億円）を超える税金を納めたと明らかにした。

英国の国王や女王が納税額を公表したのは初めて。ＢＢＣは国王の納税額は英国の高額納税者上位１００人に入る水準と伝えている。王室によると、ウィリアム皇太子は同期間に２０００万ポンド（約４３億円）以上納税した。

国王の弟アンドリュー元王子が逮捕されるなど、スキャンダルが続き、王室の信頼は低下している。納税額の公表は王室の信頼回復を図る狙いがある。

王室によると、国王は２３年度に１１７０万ポンド、２４年度に１２９０万ポンドをそれぞれ納付した。

国王は「ランカスター公領」と呼ばれる広大な私有地と資産管理団体を持っており、賃料などを得ている。個人邸宅が複数あり、個人的な投資収入もある。

英国の国王や女王、皇太子は、所得税や相続税、資産の売却益に対する税金を納付する義務はない。１９９３年以降、故エリザベス女王が自発的に税金を納め、チャールズ国王も踏襲したが、いずれも納税額は公表してこなかった。