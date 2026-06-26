鹿児島でも朝から熱狂！W杯スウェーデン戦PV アミュ広場で約500人が声援送る 次戦は今月30日強豪ブラジルと
ワールドカップサッカー日本代表はきょう26日、スウェーデンと対戦。鹿児島市のパブリックビューイング会場は勝利を願う500人のサポーターで沸きました。
（記者）「決勝トーナメント進出をかけた大事な一戦。会場には多くの人が集まっています」
鹿児島市のアミュ広場で開かれたパブリックビューイング。最も早く会場に来た人は試合開始の2時間前、勝利を期待するおよそ500人のサポーターが集まりました。
（大学生）「きょうは寝ていない。過去の試合をふり返り盛り上がっていた」
「この日のために夫が有休をとって来た」
（会社員）「（メガホンの文字）さっき書いた。応援は仕事だ」
「勝つぞ～！」試合が始まると…
前半、日本は何度もチャンスをつくりますが、ゴールを決められず0対0で試合を折り返します。
そして、後半11分…見事なコンビネーションから前田がシュートを決め日本が先制します。その6分後…
しかし、その6分後…スウェーデンも負けじと1点を取り返す展開に。
その後、両チームとも譲らず試合は1対1の引き分け。日本は、3大会連続で決勝トーナメント進出を決めました。「次の決勝トーナメントでも頑張ってほしい」
（サポーター）「正直勝ってほしかったが、おもしろい試合をしてくれた。次の決勝トーナメントでも頑張ってほしい」
日本はグループステージを1勝2分け、勝ち点5と2位で突破。上位32チームで競う決勝トーナメント1回戦で、今月30日にブラジルと対戦します。
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