ワールドカップサッカー日本代表はきょう26日、スウェーデンと対戦。鹿児島市のパブリックビューイング会場は勝利を願う500人のサポーターで沸きました。

（記者）「決勝トーナメント進出をかけた大事な一戦。会場には多くの人が集まっています」

鹿児島市のアミュ広場で開かれたパブリックビューイング。最も早く会場に来た人は試合開始の2時間前、勝利を期待するおよそ500人のサポーターが集まりました。

「きょうは寝ていない」「この日のために有給」

（大学生）「きょうは寝ていない。過去の試合をふり返り盛り上がっていた」

「この日のために夫が有休をとって来た」

（会社員）「（メガホンの文字）さっき書いた。応援は仕事だ」

「勝つぞ～！」

試合が始まると…

前半、日本は何度もチャンスをつくりますが、ゴールを決められず0対0で試合を折り返します。

そして、後半11分…見事なコンビネーションから前田がシュートを決め日本が先制します。

その6分後…

しかし、その6分後…スウェーデンも負けじと1点を取り返す展開に。

その後、両チームとも譲らず試合は1対1の引き分け。日本は、3大会連続で決勝トーナメント進出を決めました。

「次の決勝トーナメントでも頑張ってほしい」

（サポーター）「正直勝ってほしかったが、おもしろい試合をしてくれた。次の決勝トーナメントでも頑張ってほしい」

日本はグループステージを1勝2分け、勝ち点5と2位で突破。上位32チームで競う決勝トーナメント1回戦で、今月30日にブラジルと対戦します。

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