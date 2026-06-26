【交通情報】JR九州「6月27日の運行計画」発表 一部で始発から運転見合わせも 新幹線、普通電車・列車など情報一覧（26日午後4時半現在）
【交通情報】大雨と台風7号の影響によるJR九州の運行計画（27日）新幹線
JR九州は、大雨と台風7号の影響に伴う6月27日(土)の運行計画を発表しました。
九州新幹線と西九州新幹線は通常どおり運行しますが、一部の特急列車や在来線で、終日運休や始発からの運転を見合わせます。状況次第では、さらに運休や遅延が発生する可能性があります。
以下に記載のない路線は、通常どおり運行するとのことです。
【九州新幹線】（博多～熊本～鹿児島中央）：通常運行【西九州新幹線】（長崎方面）：通常運行 普通列車・快速列車
【鹿児島本線】 川内～鹿児島中央 始発から運行取り止め ※午前中に再開予定【日豊本線】西都城～鹿児島中央 始発から運行取り止め ※午前中に再開予定【肥薩線】吉松～隼人 終日運行取り止め 【指宿枕崎線】鹿児島中央～喜入 始発から運行取り止め ※午前中に再開予定 【指宿枕崎線】喜入～山川 始発から運行取り止め ※午前中に再開予定 【指宿枕崎線】山川～枕崎 始発から運行取り止め ※午前中に再開予定
【日南線】南宮崎～青島 本数を減らして運行【日南線】青島～油津 始発から運行取り止め ※午前中に再開予定 【日南線】油津～志布志 始発から運行取り止め ※午前中に再開予定
【久大本線】日田～大分 本数を減らして運行【豊肥本線】熊本～肥後大津 本数を減らして運行 【豊肥本線】肥後大津～宮地 終日運行取り止め 【豊肥本線】宮地～豊後萩 終日運行取り止め 【豊肥本線】豊後萩～大分 本数を減らして運行 特急列車・D&S列車の運行計画
【九州横断特急】（熊本～大分・別府） 終日運行取り止め【あそぼーい！】（熊本～宮地）終日運行取り止め 【きりしま】（宮崎～鹿児島中央）：始発から運転見合わせ。午前中から運行再開予定
※通常運行ゆふ、ひゅうが、かんぱち・いちろく、或る列車、ゆふいんの森、ふたつ星4047、A列車で行こう、指宿のたまて箱、 海幸山幸（状況により運行見合わせ）
かわせみ やませみ は運行日ではありません
JR九州は、この計画は26日午後4時半現在のもので、状況次第では変更になる場合があるとして、最新の情報を確認してほしいと呼びかけています。
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