シャツワンピの大流行には理由があった！服のディテールがもたらす「性の無効化」とジェンダーレス

高村是州先生（文化学園大学教授）への特別インタビュー第4回。今回は、私たちが普段何気なく着ている服の「パーツ（ディテール）」に隠された歴史的な機能や、大流行した「シャツワンピース」と社会の関わりについて伺いました。高村先生の最新刊『アイテム 歴史 スタイル 専門用語 デザイン すべてがイラストでわかる ファッション事典』も全国の書店・ネット書店で好評発売中です。

――ジャケットの襟やコートのベルトなど、服のパーツ（ディテール）にはどんな役割があるのでしょうか？

高村先生：人が相手の服を見る時、最初にシルエット、次に色や素材が目につきます。そして最後にフォーカスするのが「ディテール」です。

身近な人ほど、物理的にも近い距離で接することが多いため、そうした細部をよく見ています。だからこそ、そこにはその人の本当の美意識やこだわりが自然と表れるのです。

最後にフォーカスされる「ディテール」に本当の美意識が宿る

高村先生：ただ、全部に気を配るのは大変なので、いちばん大事なのは「その服のメインになるディテールが何なのか」を知っておくことです。

例えばトレンチコートなら「ボナパルトカラーにダブルでベルトがあること」ですね。その服がその服である理由はディテールにあるので、メインを押さえておくことが大切です。逆に言えば、メインのディテールさえ押さえていれば、その他の部分は自由に自分の好みで楽しんでいいということでもあります。

――ジャケットのボタンの配列などにも、意味があるのですか？

高村先生：ありますよ。ジャケットの前のボタンの列には１列（シングル）と２列（ダブル）があります。この２列のボタンは軍服が由来のものが多いので、より「男らしさ」を演出するディテールなんです。

今はジェンダーレスの時代なので、女性があえてダブルのジャケットを着る流行があります。

戦争というキーワードから始まっているものを、女性がしなやかに着ることで多様な時代を表現するという文脈があるんです。

シャツワンピの大流行に隠された社会の空気

――2019年頃に女性に大流行した「シャツワンピース」などもそうした背景があるのでしょうか？

高村先生：シャツはもともとメンズの下着から始まっています。それを女性の体をすっぽり包むワンピースとして着る「シャツワンピ」は、男性主体だったシャツを女性が着るという意味で、ジェンダーレスの大きなトライアルでした。

【左】2008～09年秋冬。トラディショナルなメンズシャツをワンピースとして着こなしたスタイル。【右】2019年春夏。メンズアイテムであるシャツをワンピースに見立ててスタイリング。曲線を排した「ビッグシルエット」。肌の露出も少なくジェンダーレスに。

また、女性が体型に関係なく着られるストンと落ちるシルエットも、自分自身の「性」を無効化し、解放して、「『人』として見てもらう」という社会的な空気と見事にマッチしたのです。だからこそ、若い世代だけでなく年配の方にまで、あれほど広く波及したのだと思います。

服のルーツやディテールを知ると、ファッションがいかに社会と密接に繋がっているかがわかりますよね。

（第５回へ続く）