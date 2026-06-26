LAMP EYEが新曲「UpHillBattle」MV公開、イベント「熱帯雨林」開催も
日本のHIP HOPグループLAMP EYEが、6月26日（金）に新曲「UpHillBattle」（Prod. DJ YAS）をリリース。MUSIC VIDEOも公開した。
活動30周年となる本年を飾る本楽曲は、待望の新作アルバムからの先行シングルとなる。
また、8月8日（土）にはクラブチッタ川崎にて、ライブイベント「熱帯雨林」を開催。LAMP EYE・キングギドラ・RHYMESTERが出演するアニバーサリーイヤーを飾るに相応しい豪華ラインナップとなっている。チケットは6月27日正午より先着先行が開始となる。
＜リリース情報＞
LAMP EYE
「UpHillBattle」（Prod. DJ YAS）
配信中
https://linkco.re/nZ2hvg8f
＜ライブ情報＞
「熱帯雨林」
2026年8月8日（土）クラブチッタ川崎
時間：OPEN 17：00・START 18:00
出演：LAMP EYE / キングギドラ / RHYMESTER
券売スケジュール：
イープラス先着先行
受付期間：6/27（土）12:00〜7/19（日）18:00
受付URL：https://eplus.jp/nettaiurin0808/
一般発売 7/25（土）12:00 〜
受付URL：https://eplus.jp/nettaiurin0808/
活動30周年となる本年を飾る本楽曲は、待望の新作アルバムからの先行シングルとなる。
また、8月8日（土）にはクラブチッタ川崎にて、ライブイベント「熱帯雨林」を開催。LAMP EYE・キングギドラ・RHYMESTERが出演するアニバーサリーイヤーを飾るに相応しい豪華ラインナップとなっている。チケットは6月27日正午より先着先行が開始となる。
LAMP EYE
「UpHillBattle」（Prod. DJ YAS）
配信中
https://linkco.re/nZ2hvg8f
＜ライブ情報＞
「熱帯雨林」
2026年8月8日（土）クラブチッタ川崎
時間：OPEN 17：00・START 18:00
出演：LAMP EYE / キングギドラ / RHYMESTER
券売スケジュール：
イープラス先着先行
受付期間：6/27（土）12:00〜7/19（日）18:00
受付URL：https://eplus.jp/nettaiurin0808/
一般発売 7/25（土）12:00 〜
受付URL：https://eplus.jp/nettaiurin0808/