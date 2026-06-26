ドル円１６１．６０近辺、ユーロドル１．１４０５近辺＝ロンドン為替



ロンドン午前、ドル円は161.60近辺、ユーロドルは1.1405近辺で推移している。いずれも本日のレンジ内でのドル安圏でもみ合っている状況。このあとのNY市場では卸売在庫（速報値）（5月）、ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（6月）などの米経済指標が発表される予定。カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁が討論会に出席する。



今日のドル安の背景にある、原油安・米債利回り低下、OpenAIショックによる世界的なハイテク株安などの動きがこのあとのNY市場でも継続するのかをチェックする必要があろう。



USD/JPY 161.61 EUR/USD 1.1403

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