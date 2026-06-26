◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第３戦 日本１―１スウェーデン（２６日、ダラス競技場）

カンテレ系「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」（月〜金曜・後１時５０分）は２６日、サッカーＷ杯１次リーグ 日本―スウェーデン戦について報じた。

この日の結果で、決勝トーナメントの相手はブラジルに決定。生出演した元日本代表の北澤豪氏は、ブラジルのネイマール選手について「見たいですけど、帰ってこなくていいですね」と本音をポロリ。日本のキーマンに鎌田大地選手、田中碧選手、佐野海舟選手の中盤３人を挙げ「この３人が機能したら、多分、日本の方が試合を優位に進めていきます」と言い切った。

３人が機能するとＦＷの選手たちにいいボールが入ることを挙げ「この選手たちがいい状態であれば上田（綺世）や、中村（敬斗）にパスを送ることができるので、攻撃の回数を増えるんじゃないか」と断言。その結果、日本もボールを持てる時間ができるブラジル戦になるのではと述べた。

スコア予想では９０分で２―２と予想。さらに延長で日本が３―２で勝利すると話し「一発勝負なんで攻撃で行くときには行かなきゃいけなくなるので、２点は取られるかもしれないけど、進み方としては日本が先制しないとこれにはならないです」と、先制点の重要さを語った。