吉本興業は２６日、お笑いコンビ・ダウンタウン独自の有料配信サービス「ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋」で、浜田雅功の番組「浜田ウタ功」の第２弾（＃２）を７月２２日から配信すると発表した。

同番組は浜田が「普段カラオケでよく歌う曲」のアーティストを直々に招き、トークとカラオケを楽しむもの。先月配信の初回はシンガー・ソングライターの山本彩がゲスト登場したが、今回は前川清と共演する。

親交が深い関係性らしく、浜田は日頃から歌う「逢わずに愛して」「昔があるから」の２曲を選曲してデュエット。トークでも、前川独特のマイク位置に関する裏話や、「本当に歌がうまいと思う歌手」など、さまざまな話題で盛り上がった。

浜田は収録を振り返り「前川さんとは普段から歌っていて一緒に歌いたかったので、もう感無量でございます！」とコメント。「ただ、本番中に隣で歌詞を間違えるんですよ。自分の歌やのに、みんながキョトンとして『あれ、これ３番歌ってるな？』って。でも本人は何食わぬ顔をして気持ちよさそうに歌ってる。それも前川さんらしくて最高なんですけど」と暴露し、「視聴者の方にはそのおちゃめな瞬間をぜひ注目して見てほしいですね」と呼びかけた。

また前川は「正直に申し上げると、オファーをいただいた時はスケジュール的に忙しく、『しんどいな』と思ったのも事実です」と苦笑い。「でも浜ちゃんだからこそ、この人なら行きたいという気持ちで来させていただきました」といい、「驚いたのが浜ちゃんの歌声でした。隣で聴くとよく声が通って驚きました」と称賛していた。