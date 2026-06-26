テレビ朝日系「見取り図じゃん」が２５日、放送され、見取り図・盛山晋太郎、リリーが出演した。

この日は、先週に引き続いて人気企画「やっぱり…カッケェ話の回！！〜令和に通じる男の美学〜」。人気芸人たちが「カッケェ話」を持ち込んだ。

サッカー通の芸人として知られるアルコ＆ピース・酒井健太は、サッカーブラジル代表・ネイマールの「カッケェ話」を披露した。

酒井は、２０１４年のブラジルＷ杯の試合中にネイマールが大ケガをしたことを述懐。エースとして臨んだ自国開催のＷ杯を脊椎骨折の重傷で終えたことを振り返った。

「背中をケガして、もう選手生命を絶たれるぐらいのレベルのケガで。その（接触プレーの）相手がスニガっていう選手なんですよ。コロンビア代表の…。当時、もちろん自国のワールドカップでもあるし、サッカー界の宝でもあるネイマールがケガしてしまったってなって。スニガ選手も、ものすごい叩かれたんですよ。めちゃくちゃ叩かれたんです」と話した。

つづけて「じゃあ、ネイマールどうしたか？っていうと…。当時、アイスバケツチャレンジ。ネイマールがバシャーンっ！てやって…。次、指名したのがスニガだったんですよ」と話した。

ネイマールは、過酷なリハビリを乗り越えた後に、ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）患者支援のためのチャリティー活動「アイス・バケツ・チャレンジ」に参加した。笑顔で氷水を浴びながら次のチャレンジャーにはスニガを指名。スニガも快諾した。

酒井が「この話、もう水に流そうぜっていう」と説明すると、共演芸人たちも感激。「かっけー！粋」と興奮した。盛山は「これで世界のサポーターも叩くなよっていう」とスーパースターの気遣いを絶賛していた。