FC東京は26日、スコットランド1部セルティックから完全移籍でDF稲村隼翔（24）を獲得したと発表した。

稲村はクラブを通じ「完全移籍で加入することになり、来シーズン以降もFC東京でプレーさせていただくことになりました。東京の歴史の一部になれるように覚悟をもって戦います。この青赤のユニホームを着られる喜びを感じながら積み上げていけば、必ず目標を達成できると信じています。優勝しましょう」と力強く意気込みを語った。

昨夏に新潟から海を渡った稲村は、セルティックで出場機会を失っていた。今年1月に活躍の場を求めて東京への期限付き移籍を決断。FC東京U―15深川以来となる青赤に袖を通すと、新潟時代の恩師である松橋力蔵監督の下でノビノビとプレー。明治安田J1百年構想リーグは開幕戦から主力に定着し、精度の高い左足のキックと推進力を備えた現代型センターバックとして攻守でチームをけん引した。

下部組織時代のチームメートである常盤亨太や憧れの存在だった森重真人と共闘するなかで、源流に流れていた“青赤愛”も徐々に強くなっていたという。

クラブの首脳陣も高く評価し、残留を強く望んだ稲村の希望をくみ取り、新シーズンに向けた最優先事項として早くから交渉に乗り出していた。粘り強い交渉が実り、ついに正式契約にこぎ着けた。稲村は森重がたどった、夢である青赤からの日本代表入りに挑む。