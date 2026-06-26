ダウンタウンのコンテンツを独自のプラットフォームで有料配信する「DOWNTOWN＋（ダウンタウンプラス）」にて、浜田雅功（63）が「普段カラオケでよく歌う曲」のアーティストを招き、トークとカラオケを楽しむ「浜田ウタ功」＃2が7月22日に配信される。

第2回のゲストには、歌手の前川清（77）が登場。数々の番組で親交が深い前川を前に、浜田がカラオケで日頃から歌っている「逢わずに愛して」「昔があるから」をデュエットする。

収録では前回の緊張感とは一転、今回の浜田はリラックスムード。トークパートでは、前川独特のマイク位置に関する裏話や、「緊張する場面」、「本当に歌が上手いと思う歌手」など様々なテーマで大盛り上がり。和気あいあいとした雰囲気の中、いざデュエットが始まると空気は一変。「逢わずに愛して」を熱唱すると、前川は「浜ちゃんは声が通る。ちゃんと高い声が出ていてびっくりした」と称賛。さらに浜田の思い出に残る楽曲として、追加で「昔があるから」をリクエスト。2曲目も魂を込めて熱唱した。

浜田は「前川さんとは普段から歌っていて一緒に歌いたかったので、もう感無量でございます！今回は緊張も全くなく、本当に楽しく歌えました」とコメント。前川は「驚いたのが浜ちゃんの歌声。隣で聴くと、よく声が通って驚きました」と拍手を送った。