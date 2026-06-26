森保ジャパン決勝T進出　スウェーデンと1−1　前田先制＆鈴木好守　次はブラジル戦　長友5大会連続出場「マンマ・ミーア」

ワールドカップ2026は、日本対スウェーデン戦です。

森保ジャパンが3大会連続となる決勝トーナメント進出を決めました。

引き分け以上で決勝トーナメント進出が決まる第3戦のスウェーデン戦に臨んだ日本代表。

前半22分、左サイドをうまく崩し、伊藤洋輝選手（26）がクロスを上げます。前田大然選手（28）が頭で合わせましたが、わずかに枠をとらえきれません。

そして前半終了間際には、ゴール前で細かいパス交換から中村敬斗選手（25）がシュート。

ここは相手ゴールキーパーのファインセーブに阻まれ、日本はチャンスを作りながらも得点を奪えず前半を0対0で折り返します。

試合が動いたのは後半11分、日本のパスワークが光りました。

前線の選手たちが連動してパスをつなぎ、最後は抜け出した前田大然選手（28）がスウェーデンの固い守備を打ち破りました。

その直後、スウェーデンのエランガ選手に鮮やかなゴールを決められ、同点に追いつかれてしまいますが、後半30分には、長友佑都選手（39）がピッチへ…。

ワールドカップ5大会連続出場を果たします。

サッカー日本代表・長友佑都選手（39）：

魂あふれるプレーでチームに勇気を与えたいなと思って入りました。

試合終了間際には、スウェーデンの猛攻に遭いますが、守護神の鈴木彩艶選手（23）が再三のピンチもスーパーセーブを連発し、1対1で引き分けた日本。

グループ2位で決勝トーナメント進出を果たし、次はブラジルと対戦します。

サッカー日本代表・森保一監督（57）：

もう次の戦いは始まっているんでしっかりやっていきましょう！

サッカー日本代表・前田大然選手（28）：

W杯のブラジルは、みんなが知っているとおり別物だと思うので、でも逆においしい相手だと思いますし、勝って日本中を歓喜にしたいなと思います。

サッカー日本代表・鈴木彩艶選手（23）：

次は一発勝負で勝つしかないと思うので、しっかり準備をして、僕たちのいい状態で臨めるようにしたいと思います。

サッカー日本代表・長友佑都選手（39）：

ワールドカップ、マンマ・ミーア（なんてこった）。

優勝目指してるから、どこが相手だろうが勝つだけなんで、やりますよ僕ら。

現地の米・テキサス州ダラスのスタジアム前では、サポーターたちが歓喜に沸いていた。遠藤玲子キャスターが熱気を伝える。

遠藤玲子キャスター：

いや〜、マンマ・ミーア。榎並さん、本当にすごい！

これ覚えていますか？

榎並大二郎キャスター（「イット！」6月3日放送より）：

（Q.今大会の新盛り上げワードは？）私には「マンマ・ミーア」に見えますよ。

遠藤玲子キャスター：

ブラボー！榎並さん、的中です！

榎並大二郎キャスター：

またブラジル戦でも撃破して、元気な「マンマ・ミーア」も響かせてほしいと思います。

遠藤さん、試合中の盛り上がりどうでした？

遠藤玲子キャスター：

7万人を超える観客で、もちろん盛り上がっていました。

私は、4階席のちょうど中央辺りで全体を見渡せる席だったんですが、日本のサポーターが9割ぐらいを占めていました。

そのサポーターたちが一番盛り上がったのが、前田選手の先制ゴールです。

堂安選手からの見事なアシストで決めたゴール、本当に美しくて会場が一体となって熱気に包まれていました。

これで日本代表は、グループステージ2位通過で決勝トーナメント進出を決めています。