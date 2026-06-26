バドミントン元日本代表・桃田賢斗が２６日、インスタグラムを更新。結婚式を挙げたことを報告した。

桃田は「先日、これまでたくさん支えてくださった関係者の皆様、先輩方、仲間、そして家族に見守られながら、無事に結婚式・結婚披露宴を終えることができました」と記述。新婦を前に涙を拭う様子の写真もあり、「毎日、最高に美しくて可愛い妻ですが、ウェディングドレス姿はまた格別の美しさで、涙が止まりませんでした」とつづった。

元バドミントン日本代表の陣内貴美子と金石昭人夫妻との４ショット、超高級ブランド「ハリー・ウィンストン」の指輪なども公開。「いつも何でもゲラゲラ笑い飛ばしてくれる妻に支えてもらいながら、今度は自分がそんな妻を支え、幸せいっぱいの日々を過ごしてもらえるよう、これからも仕事も家庭も精一杯頑張ってまいります！」と決意を記した。二人が座る後方にはザ・リッツ・カールトン東京の文字も見え、「そして、会場はプロポーズをした思い出の場所でした」と明かした。

桃田は世界選手権の連覇を果たすなど元世界ランキング１位。圧倒的な強さを誇っていたが、２０年１月には不運の交通事故に巻き込まれて負傷。事故の影響は少なくなく、金メダル候補として期待されていた東京五輪では、まさかの予選リーグ敗退となった。