【6月26日の契約情報】千葉Jが32歳の新HCを招へい…40歳の元日本代表SGは新天地へ

6月26日、Bリーグ各クラブから2026－27シーズンへ向けた選手契約やチームスタッフ契約に関する情報が発表された。

Bプレミア初年度へ向けて新体制を敷く千葉ジェッツは、アドリアン・コヴァーチ氏を新ヘッドコーチに招へいした。ハンガリー出身で現在32歳の新指揮官は、富樫勇樹、原修太、田代直希と同じ1993年生まれ。直近では今シーズンのスペイン王者となったバレンシア・バスケットでアシスタントコーチを務めていた。

Bリーグワンに参戦する熊本ヴォルターズは、モッチラミン、磯野寛晃との契約継続を発表した。帰化選手のモッチは2025－26シーズンのB2リーグ戦52試合に出場し、主将を務めた磯野は全60試合に出場。一方、シーズン終了後に熊本退団と移籍先決定が発表されていた君座武志は、ベルテックス静岡と2年契約を締結している。

また、新潟アルビレックスBBは、さいたまブロンコスを退団する松井啓十郎を獲得した。現在40歳の松井は、かつて日本代表としても活躍した経験豊富なシューター。新天地でBリーグワンの舞台に臨む。

6月26日に発表されたBリーグ契約情報は以下のとおり。

◆■6月26日のBリーグ契約情報

＜選手＞



ソン・ギョチャン（大阪／韓国から移籍）



小川大新（青森／新規契約）



君座武志（静岡／熊本から移籍）



モッチラミン（熊本／契約継続）



磯野寛晃（熊本／契約継続）



平凌輝（八王子／愛媛から移籍）



ブラブサナグロリダ（東京U／契約継続）



松井啓十郎（新潟／埼玉から移籍）



高橋耕陽（香川／契約継続）



佐藤誠人（徳島／群馬から移籍）

＜スタッフ＞



ダン・タシュニー（仙台HC／契約継続）



アドリアン・コヴァーチ（千葉J HC／スペインから移籍）



ミゲル・サパタ（千葉J LAC／ドイツから移籍）



斎藤瑛（金沢AC／立川から移籍）



早水将希（金沢AC／岐阜から移籍）



ミラン・ミトロヴィッチ（山口HC／台湾から移籍）





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