イブニングニュースでは、シリーズで夏の高校野球・注目校を紹介します。今回は優勝候補の筆頭と評される創志学園。4年ぶりの夏の甲子園出場を目指します。

【写真を見る】夏の高校野球注目校2026【岡山】創志学園 強固な投手陣と強力打線で4年ぶりの夏の甲子園を目指す

全員がエース級⁉武器は「強固な投手陣」

（栢菅飛羽主将）

「走攻守全部で攻めて攻めて攻めまくるという野球を意識してやっています」

チームのモットーは「Aggressive Baseball」。創部から16年、春夏あわせて7回の甲子園出場を誇る岡山の強豪、創志学園硬式野球部です。





今年春の県大会では4年ぶりに優勝！今月初めの中国大会も制覇し今勢いに乗っています。チームの武器は「強固な投手陣」です。

（半田陽海投手）

「変化球で腕が振れることが自分の一番の持ち味。ピッチャーだったら最近は後ろを任せてもらっているので、前のピッチャーとかチームがつないでくれたところを最後自分がマウンドで締められるように」

チーム最速147キロのストレートが武器のサウスポー半田に、中国大会決勝で無四球で完投した本格派アンダースローの請川。絶対的エースは不在ですが、全員がエース級という6人の投手が名を連ねます。

アグレッシブに仕掛ける強力打線のチャンスメーカー「自分が絶対に出塁する」

投手陣を後押しするのが、アグレッシブに仕掛ける強力打線です。主導権をたぐり寄せる中心にいるのが、春からの打率がチームトップの4割5分4厘チャンスメーカーの王です。



（王 陸登選手）

「バットの芯でとらえるというのは得意だと思うので、ミート力です。ランナーを進めることもそうですけど、もし、一番バッターが倒れたときに、自分が絶対に出塁するという気持ちです」

例え春を制したとしても、夏の大会には魔物が潜むと話す就任4年目の門馬監督。4年ぶりの夏の甲子園出場を果たすために必要なのは”平常心”だといいます。



（門馬敬治監督）

「夏の大会という、同じ1試合なんですけど、どうしても夏という違った見方をしてしまうことがある。だから、いつも通りにやれるかどうか。そこに今言ったアグレッシブベースボールが出せるかどうかがポイントなのかなと感じています」

「てっぺんしか見えていない」闘志を燃やす

春の県大会と中国大会の勢いそのままに。創志学園野球部は闘志を燃やしています。



（栢菅飛羽主将）

「絶対夏勝つという思いを常に持って。てっぺんしか見えていないんで。スローガンに「岡山で勝つ」のあとに「甲子園で勝つ」というのがあるんですけど、まず岡山でチャンピオンを取って、そこから甲子園に乗り込むというつもりで全員やっています」

岡山大会の組み合わせ抽選会は、あす（27日）行われ、夏の高校野球岡山大会は来月（7月）11日に開幕します。