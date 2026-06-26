日本―スウェーデン

サッカー日本代表は25日（日本時間26日）、北中米ワールドカップ（W杯）F組最終戦でスウェーデンに1-1で引き分け、同組2位で決勝トーナメント（T）進出を決めた。後半11分にFW前田大然のゴールで先制。同17分に追いつかれたが、勝ち点1を手にした。試合後、大会公式Xが更新され、日本の“新記録”が祝福された。

同公式Xは、背番号11がゴール後に喜ぶ写真とともに「前田大然のゴールで今大会7得点目 日本がW杯一大会最多ゴール記録を更新」と投稿。日本はオランダ戦で2得点、チュニジア戦で4得点を挙げており、前田のゴールが今大会7得点目となった。これは日本にとって、18年ロシア大会の6点を上回り、W杯1大会の最多得点を更新した。

この投稿は大きな反響を呼び、SNSにはファンからの祝福や今後の期待を込めるコメントが相次いだ。

「初出場したフランス大会の7倍！なんてこった」

「まだまだ量産してほしいね」

「前田の膝スラがうますぎてハゲたもん」

「ほんと強いってことなんだな」

「ブラジル戦で3点取るから今大会10得点になるのか……」

「大然〜〜〜最高！」

「あと5試合で倍以上にしよう」

「大然凄い」

「前田神ってる

「最高過ぎる」」

F組を1勝2分けで突破した日本は、29日（同30日）に決勝T1回戦でブラジルと対戦する。



（THE ANSWER編集部）