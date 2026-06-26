千葉、オークランドFCからDFダニエル・ホールを獲得！ 酒井宏樹の同僚CBが日本へ「全力を尽くします」
ジェフユナイテッド千葉は26日、オークランドFCからオーストラリア人DFダニエル・ホールを完全移籍で獲得したことを発表した。
1999年6月14日生まれのホールは、セントラルコースト・マリナーズを経て、2024年夏にオークランドFCに加入。CB（センターバック）を主戦場に2シーズンの在籍で公式戦48試合に出場。同クラブでは日本代表DF酒井宏樹と共にプレーしている。
千葉への加入が決まったホールは、クラブの公式サイトを通じて以下のようにコメントを残している。
「ジェフユナイテッド市原・千葉に加入できることになり、本当にワクワクしています。日本でプレーすることは長年の夢だったので、ジェフユナイテッド市原・千葉でその夢を叶えられることに心から感謝しています。この機会を与えてくださったクラブに深く感謝申し上げます」
「クラブの皆さん、ファンの皆さんとお会いできるのを楽しみにしています。日本での生活もとても楽しみです。クラブと市原・千葉の街を誇りを持って代表できるよう、全力を尽くします。早くプレーしたくてたまりません」
1999年6月14日生まれのホールは、セントラルコースト・マリナーズを経て、2024年夏にオークランドFCに加入。CB（センターバック）を主戦場に2シーズンの在籍で公式戦48試合に出場。同クラブでは日本代表DF酒井宏樹と共にプレーしている。
「ジェフユナイテッド市原・千葉に加入できることになり、本当にワクワクしています。日本でプレーすることは長年の夢だったので、ジェフユナイテッド市原・千葉でその夢を叶えられることに心から感謝しています。この機会を与えてくださったクラブに深く感謝申し上げます」
「クラブの皆さん、ファンの皆さんとお会いできるのを楽しみにしています。日本での生活もとても楽しみです。クラブと市原・千葉の街を誇りを持って代表できるよう、全力を尽くします。早くプレーしたくてたまりません」