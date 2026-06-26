SOTA HANAMURA（Da-iCE花村想太）『DayDay.』で披露した「Lose」生パフォーマンス映像公開

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Da-iCEの花村想太によるソロプロジェクト・SOTA HANAMURAが、6月16日放送の日本テレビ『DayDay.』に生出演し、プレデビューアルバム『ASCEEENSION』に収録されているリード曲「Lose」を披露。このたび、『DayDay.』公式YouTubeにて、生パフォーマンス映像が公開となった。

■6人のダンサーを従えた花村想太

リード曲「Lose」で描かれるのは、勝ち筋を知り尽くしたはずの主人公が、ひとりの相手に翻弄され、その渦に溺れてゆく姿。敗北さえも、日常を鮮やかに塗り替えるスリルとして享受していく。そんな皮肉混じりで大人な恋の駆け引きを、ファンキーなビートに乗せてSOTA自身の言葉で歌い上げる極上のポップナンバーに仕上がっている。

公開された映像では、6人のダンサーを従え、圧巻の歌唱力とキレのあるダンスで魅せる、生放送ならではの熱量溢れるパフォーマンスを堪能できる。

SNSでは

「キレのあるダンスと最高の歌声に感動しました！」

「映像でも歌の迫力が伝わってきた！」

「ビジュアルがカッコ良すぎる！」

など反響の声が多く上がった。

■リリース情報

2026.06.03 ON SALE

ALBUM『ASCEEENSION』

https://SOTA-HANAMURA.lnk.to/ASCEEENSION

■関連リンク

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