映像商品『Travis Japan Concert Tour 2026 ’s travelers』のティザー映像公開！ツアーを象徴する印象的なシーンなどを凝縮

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Travis Japanが、8月26日にリリースする映像商品『Travis Japan Concert Tour 2026 ’s travelers』のティザー映像を公開した。

■ライブならではの熱量とTravis Japanの魅力を存分に感じられる約45秒の映像

本作は、1月4日より全国8都市30公演にわたって開催されたアリーナツアー『Travis Japan Concert Tour 2026 ’s travelers』を映像化した作品。横浜アリーナ公演の模様を全形態共通で収録する他、各形態ごとに異なる特典映像を収録している。

メンバーの松倉海斗が全面プロデュースした3rdアルバム『’s travelers』の世界観をもとに制作された本ツアーは、イチゴのタイムマシーンで様々な時代やジャンルを巡る“音楽の旅”をテーマに構成。1950年代のブロードウェイ、80年代のアミューズメントアーケード、未来の世界など、多彩な時代を舞台に、テーマパークのような高揚感あふれるステージを展開した。

今回公開された約45秒の映像では、ライブ本編からメンバーの様々な表情やダイナミックなパフォーマンスなど、本ツアーを象徴する印象的なシーンを凝縮。ライブならではの熱量とTravis Japanの魅力を存分に感じられる内容となっている。

■リリース情報

2026.08.26 ON SALE

Blu-ray＆DVD『Travis Japan Concert Tour 2026 ’s travelers』

https://bio.to/stravelers

■関連リンク

Travis Japan OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/60

https://www.universal-music.co.jp/travisjapan/