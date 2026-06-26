.ENDRECHERI. / 堂本剛 ニューアルバム『new chapter purple』の斬新なジャケットデザイン＆収録内容公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

.ENDRECHERI. / 堂本剛が8月12日にリリースするニューアルバム『new chapter purple』のジャケット写真および収録内容が公開された。

■FC生配信およびTikTok LIVEの開催も決定

アルバムタイトル『new chapter purple』にふさわしく、全形態、紫を基調とした斬新なジャケットデザイン。初回盤Aはイラスト部分が透明のスリーブケース仕様となっており、スリーブケースを外すと写真の全貌が現れるスペシャルな仕掛けが施されている。

また、初回盤Bおよび通常盤（初回仕様）のスリーブケースには、『new chapter purple』にちなんで「新」のロゴをあしらい、まさに“幕開け”を感じさせるデザイン。さらに初回盤Bは「新」の文字が開いて中身が現れるスペシャルパッケージ仕様となる。

FC盤は、豪華マグネット式BOX仕様に加え、52ページの大ボリュームなコデックス装フォトブックや、ステッカー＆ミニカードセットを封入した、ファン必携の内容となっている。

さらに、7月1日20時より、アルバム収録曲「Thinking Time feat. BREIMEN」の先行配信を記念したFC生配信およびTikTok LIVEの開催も決定。

生配信では、ここでしか聞けない制作秘話も。ぜひTikTokアカウントをフォローして、堂本剛とのリアルタイム交流を楽しもう。

■リリース情報

2026.07.01 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Thinking Time feat. BREIMEN」

2026.08.12 ON SALE

ALBUM『new chapter purple』

■関連リンク

.ENDRECHERI. / 堂本剛 OFFICIAL SITE

https://tsuyoshi.in/