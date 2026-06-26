韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領の不支持率が最新の世論調査で支持率を就任後、初めて上回った。保守系紙は「政権運営を全面的に見直す絶好の機会」と指摘。「国民がするなと警告したことに未練を持ち政策を見直さない場合、国民のさらなる厳しい批判に直面」と警鐘を鳴らした。

聯合ニュースは世論調査会社のリアルメーターが22日に発表した調査結果を報道。それによると、李大統領の支持率は前週から4．8ポイント下落した46．7％だった。不支持率は5．5ポイント上昇の49．7％となり、支持率と逆転した。同社調査で李大統領の不支持率が支持率を上回るのは初めてという。

主要7カ国（G7）首脳会議など欧州歴訪を終えて18日に帰国した李大統領はその後、SNSなどを通じて自らの支持率低下、政権与党の役割などに言及。統一地方選でソウルなど首都圏で苦戦した与党「共に民主党」については「与党は陣営ではなく国民全体に顔を向けるべきだ」と投稿したが、これを党執行部への批判と受け取る声も相次いでいる。

朝鮮日報は社説で「大統領は支持率低下の原因である自らが関係する事件の公訴取り消しや不動産問題などについては考えを見直すつもりはないようだ」と論評。共に民主党の苦戦に関しては「これは不動産問題が有権者の投票行動に影響したためだ。大統領は年初から複数住宅保有者に向け、『政府の政策に抵抗すれば損害が出る』など過激なコメントを連発したが、これによりマンションの売買価格と伝貰（チョンセ＝契約時にまとまった額の保証金を大家に預ける年単位の不動産賃貸方式）が同時に高騰する結果がもたらされた」とした。

社説は「ところが李大統領は選挙後も『不動産政策は成功』と自画自賛し、最後の手段とされた保有税引き上げまで示唆した」と苦言。「20代と30代が強い関心を示す伝貰についても『大韓民国だけに存在する一種の私的な金融で、将来的には消えていくだろう』と述べ、正常化に向かうプロセスとの認識を明確にした。十分な供給を求める声には応じず、過去の共に民主党政権の政策と同じく、税金を使った需要抑制が今後も続くとの懸念も広がっている」と続けた。

その上で「統一地方選を通じて公訴取り消しや不動産政策など国政の基本方針見直しを求める有権者の意向は明確になった」と言及。「大統領に対する不支持が支持を上回った今こそこれらの方針を全面的に見直す絶好の機会だ。国民がするなと警告したことに未練を持ち政策を見直さない場合、国民のさらなる厳しい批判に直面するだろう」と主張した。（編集/日向）