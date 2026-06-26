ガムテープの保管や書類の持ち運び、手帳の深夜管理など、日々の仕事で感じる「地味なストレス」はありませんか？ 今回は、そんなプチ不満をアイデアと技術で解決してくれる、最新の傑作文房具9選を紹介します。

立てれば転がり、寝かせるとホコリが付く……ガムテープって保管しにくい

自立するから保管しやすく軽い力でサクッと切れる

プラス

クラフトテープ専用カッタースタンドカット

770円

カッター部が台座の役割を果たし、ガムテープを立てて保管できる。テープの残量に合わせて握る部分の厚みを調整でき、テープの使い始めから終わりまで握りやすい。刃は軽い力で切れる仕様だ。

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↑本体を握り込むと内側の凹凸がテープをブロック。狙った位置でカットできる。

領収書をスキャナーなしできれいにデータ化したい

レシートの保管とデータ化をスムーズかつ美しく！

キングジム

レシート／領収書スキャンホルダー

550円

レシート類の撮影と一時保管が一冊で完結するホルダー。反射しにくいシートの下にレシートを挟めば、スマホでサッときれいに撮影できる。シートは上下が閉じられていないため、長いレシートも挟める。

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↑右側にはポケットがあり、データ化前のレシートや領収書をサイズごとに分けて一時保存できる。

デスクの上のモノを減らしてスペースを広げたい

浮かせる＆スタッキングでデスクスッキリ！

カール事務器

ツールスタンド・カスタム

1540円（スリム）、1980円（ワイド）

収納部に40度の傾斜をつけ、中身を出し入れしやすくしたツールスタンドの新モデル。背面のマグネットで、“浮かせ収納”を可能にした。5段階の仕切りのうち3枚は取り外せ、中身に合わせ広さを変えられる。

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↑スタッキング機能付きのため、デスクに複数置く場合も省スペースで置ける。

細身のペンが好き。でも多機能ペンは軸が太い

スリムなボディに3機能搭載ギフトにも合う高級感のある佇まい

ペンコ

マルチペン

3080円

直径12mmの細軸に、黒と赤のボールペン、シャープの3機能をイン。ペンは、軸の上部を左右に回して切り替える。真鍮製で、細軸ながら適度な重みがあり、筆記しやすい。後方のキャップ内には消しゴムも付属。

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↑輸入筆記具のようなデザインの紙箱入りでギフトにもおすすめ。

ゲルインクでは難しい多機能ペンのスリム化を実現！

ゼブラ

サラサクリップ2＋S

550円

軸を7％細く、重さを8％軽量化しながら、従来品と同じインク量を担保した（※）多機能ペン。黒と赤のゲルインクとシャープを搭載している。シャープのノックを兼ねたクリップは、角を少し落としているため押しやすい。

※：油性インクに比べて筆記時のインク排出量が多いゲルインクは、多色ペンをスリム化する場合、インク量を減らし筆記距離を犠牲にしなければならないのが課題だった。

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↑従来品（左）、本品（右）。スプリングを芯に巻くのではなく、隣に配置する「サイドスプリング機構」でスリム化を実現。

マーカーで線をまっすぐ引けない

独自のペン先構造でまっすぐきれいにマーキング

パイロット

キレーナ

132円（1本）

曲面にもまっすぐ引けるマーカー。ペン先がしなり、書き出しから終わりまで同じ線幅を維持できる。コピー用紙なら1秒で乾く速乾インクを搭載し、ボールペンなどの文字の上に引いてもにじみにくい。

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↑ペン先の両端についた「キチントガイド」が紙面に当たり筆記が安定し、まっすぐな線が引きやすい。

書類の切り貼り作業を時短したい

紙をまっすぐ切るのも貼るのもこれ一本

ソニック

オレパ withのり

プリントカッターと色消えるのり

495円

紙をスパッと切る専用カッターとスティックのりが1本になった時短文房具。のりは塗った部分に色が付き、一定時間が経過すると消えるため、はみ出しや塗り残しを防げる。のりはリフィルもある。

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↑紙をカットしたいラインで折り、折り目に本体を引っ掛けスライドさせればスパッと切れる。

A4資料をコンパクトに持ち運びたい

A‌4書類の持ち運びも閲覧も省スペースでできる

キングジム

クリアーファイル ホッソ

660円（15ポケット）、770円（25ポケット）

A4書類を縦半分サイズで持ち運び、冊子のようにパラパラめくれるファイル。一般的なファイルは、閲覧するときに見開きぶんのスペースが必要だが、本品はA4用紙1枚分のスペースでOKだ。

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↑書類をファイルに入れたまま書き込める「ハードホルダー ホッソ」（330円）もある。セットできる書類は1枚のみで、上下のフラップで固定。

液体のりの塗り残しやはみ出しを防ぎたい

塗ったところが一目瞭然！液体のりでは貴重な色消えタイプ

ヤマト

アラビックヤマト 色消え

オープン価格（実勢286円前後）

液体のりでは珍しい色付きタイプ。塗ったところが蛍光イエローになりよく目立ち、時間経過で透明に。今年、「アラビックヤマトスタンダード」と同じ容器形状にリニューアルし、より使いやすくなった。

ヤマト アラビックヤマト 色消え 1本 50ml NA-C50H ヤマト株式会社 \436 （2026/06/18 17:50時点 | Amazon調べ） Amazon 楽天市場 ポチップ ポチップ

一般的な手帳だと夜勤の予定を管理しにくい

深夜も早朝も！ 24時間の予定を書きやすい手帳

伊藤手帳

VIZIUNO

2860円

朝5時から翌朝5時まで、24時間一続きのウィークリーを見開きホリゾンタルで採用し、夜勤や深夜、早朝作業の予定を記入しやすくした手帳。横軸は方眼仕様で、チェックボックスや図形を書きやすい。

※「GetNavi」2026年4月号に掲載された記事を再編集したものです。

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