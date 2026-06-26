元No.1キャバクラ嬢が、バースデーイベントでの売上を明かすと、スタジオから「ちょっと待ってよ…」と驚きの声があがる場面があった。

【映像】「胸は天然」中洲元No.1キャバ嬢の抜群スタイル（複数カット）

6月25日、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”『資産、全部売ってみた #5』（ABEMA）が放送された。

今回登場したのは、歴10年のキャバクラ嬢・乃南はる（28）。九州中の美女が集まる日本屈指の歓楽街・中洲で、「キャストのレベルが高い」と評判の高級キャバクラ「CLUB escape」のオープニングキャストとして、風営法が改正（2025年6月）されるまでNo.1を牽引し続けた超人気嬢だ。

乃南は、2018年から整形を始めたことをあっけらかんと告白。鼻やあごなど総額500万円以上を費やしてきたが、グラマラスな胸は“天然もの”だそうで、スタジオMCの平成ノブシコブシ・吉村崇と小島瑠璃子が「マジ！？」「大ニュースですね」と色めき立つ。

彼女らキャバ嬢が1年間で最も稼げる日が、バースデーイベントだ。乃南のため、1本9万5000円の「Soumei Brut」や、1本120万円もする「Soumei Millesime」、直接お店に行かず事前入金でシャンパンなどをプレゼントする「遠隔ボトル」などが入れられていく。

そんなバースデーの売上は約1200万円。桁違いの金額に、吉村は「ええ！？」と驚愕し、小島も「マジ？」と圧倒されていた。