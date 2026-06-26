消えた試合中の「休息」

メッシ、エムバペ、ハーランド…、注目のスーパースターたちが、ゴールを量産している。

2試合を終えた時点でメッシが5ゴール、エムバペとハーランドは4ゴール。早くも話題は「得点王は誰？」。エンタメ要素が強い大会ムードに押されてか、各チームともいきなりトップギアのようだ。

ハイドレーションブレーク（給水タイム）の導入で、アディショナルタイムが長い。最低でも3分、10分を超える試合もあった。サッカーは「前後半45分で90分」だが、ハーフタイムを含めて2時間で終わらないのも普通。テレビの放送枠を超え「サブチャンネル」突入も恒例になった。

試合を見終わった後は満足感とともに、疲労感もある。よく言えばスピーディーな展開、悪く言えばせわしない。5秒ルールや10秒ルールの採用で、試合は休まない。正味のプレー時間を増やすための競技規則改正だし、プレーへの影響は限定的だろう。ただ、何となく「バタバタ感」はある。

すでにルールを採用しているシニアリーグでプレーする友人は「審判がやたらとカウントを始めるんだよ。少し休ませろって思うよね」とこぼす。サッカーは、変わってきた。

かつては試合の中で休んだ。流れが悪ければペースダウンして次に備えたし、強度を落として消耗を防いだ。暑さなどで負担が大きい時はなおさら。疲れで終盤のパフォーマンスが落ちては困るからだ。草サッカーの話ではない。W杯でも「休んでるな」と思うのは珍しくなかった。

ところが、前回大会からの5人交代制で必ずしも90分間プレーする必要がなくなった。「キックオフから全力で」が最新スタイル。選手の走行距離はW杯でも各国リーグでも右肩上がりで増えている。戦術の進化もあるのだろうが、交代枠増の影響もあるはず。メッシら特別な例を除けば、少なくとも「90分間、体力を持たせなければ」という考えは古くなった。

もちろん、それぞれのゲームプランはあるが、それを遂行するためにキックオフから全力でプレーする。疲れたら交代。フレッシュな選手は再び全力で走り回る。試合全体の強度が上がり、運動量は増す。ノンストップの激戦になる。

1次リーグ2巡目終了時点で全ゴール数は141。うち21点は前後半のアディショナルタイムに入っている。メッシもエムバペも90分後に決めている。最後の最後まで目が離せない。

交代選手のゴールも25と多い。以前なら「采配ズバリ」だろうが、今は珍しくもない。オランダ戦の小川航基のようなアシストまで含めれば、交代選手絡みのゴールはさらに増える。高いレベルの選手を投入するのだから当然だし、5人代えてゴールに絡まない方がおかしい。

キックオフからエンジン全開、トップギアに入れたまま90分間選手を代えて突っ走る。大会全体を通しても、そんなスタイルなのかもしれない。優勝候補は1次リーグで体力を温存し、適当に休みながら決勝トーナメントで爆発する。そんな「常識」はもう通用しないのかもしれない。

ルール変更とプレーの進化で、さらにサッカーは濃密に、スピーディーになった。史上最長、決勝まで8試合もある今大会は移動距離の長さや暑さなどの不安視されたが、各チームは、選手たちは序盤から全力疾走。この先に、どんな結末が待っているのか。いつもと違う感じのスタートを切った大会を、こちらも休むことなく見ていきたい。（荻島弘一/ Hirokazu Ogishima）