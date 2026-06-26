お笑いコンビ・ダウンタウンが出演しているインターネット配信サービス「ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋（ダウンタウンプラス）」。浜田雅功が登場する番組「浜田ウタ功」の第２回が７月２２日から配信されることが２６日、発表された。ゲストは歌手・前川清。親交が深い前川と日頃から歌っている「逢わずに愛して」「昔があるから」の２曲をデュエットした。

同企画は、浜田雅功が「普段カラオケでよく歌う曲」のアーティストを直々に招き、トークとカラオケを楽しむ番組。１７日に第１回が配信され、山本彩が登場した。収録では前回の緊張感から一転、浜田はリラックスムード。トークパートでは、前川独特のマイク位置に関する裏話や緊張する場面、本当に歌がうまいと思う歌手など様々なテーマで盛り上がった。デュエットが始まると空気は一変。「逢わずに愛して」を熱唱し、前川が「浜ちゃんは声が通る。ちゃんと高い声が出ていてびっくりした」と称賛。さらに、浜田の思い出に残る楽曲として、追加で「昔があるから」をリクエスト。デュエット後、浜田の歌声に合う曲として「雪列車」が提案されるなど、今後の展開を期待させる場面も見られた。

浜田は「前川さんとは普段から歌っていて一緒に歌いたかったので、もう感無量でございます！」と感激。「本番中に隣で歌詞を間違えるんですよ。自分の歌やのに、みんながキョトンとして『あれ、これ３番歌ってるな？』って。でも本人は何食わぬ顔をして気持ちよさそうに歌ってる。それも前川さんらしくて最高なんですけど」とチクリ。それでも「視聴者の方にはそのおちゃめな瞬間をぜひ注目して見てほしいですね」と呼びかけた。

前川も「正直に申し上げると、オファーをいただいた時はスケジュール的に忙しく、「しんどいな」と思ったのも事実です（笑）」と出演を迷ったことを告白。それでも「浜ちゃんだからこそ、この人なら行きたいという気持ちで来させていただきました」とオファーを引き受けた理由を明かした。「また声をかけていただける日を楽しみにしています」と再共演を願った。