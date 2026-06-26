.ENDRECHERI.（堂本剛）、『new chapter purple』ジャケ写＆収録内容公開 特別な仕掛けでファン楽しませる
.ENDRECHERI.の堂本剛が、ニューアルバム『new chapter purple』（8月12日発売）のジャケット写真と収録内容を公開した。さらに、アルバム収録曲「Thinking Time feat. BREIMEN」の先行配信日となる7月1日午後8時から、ファンクラブ向け生配信とTikTok LIVEを開催することも決定した。
【写真】おしゃれすぎる.ENDRECHERI.アーティスト写真
ジャケットは、アルバムタイトルにちなみ全形態とも紫を基調としたデザインを採用。初回盤Aは、イラスト部分が透明のスリーブケース仕様で、ケースを外すと写真の全貌が現れる仕掛けとなっている。初回盤Bと通常盤（初回仕様）には「新」のロゴをあしらったスリーブケースを採用し、“幕開け”を感じさせるデザインを施している。そして初回盤Bは、「新」の文字が開いて中身が現れるスペシャルパッケージに。FC盤は、マグネット式BOX仕様に加え、52ページのコデックス装フォトブック、ステッカー＆ミニカードセットを封入した内容になっている。
そして、ファンクラブ向け生配信とTikTok LIVEでは、制作秘話が明かされる予定。
▼初回盤A CD収録内容
01. 空は繋がっているから ※初回盤A／FC盤に収録
02. Heart of Rainbow
03. MY DESIGN
04. 宇音
05. Kaleidoscope
06. Just be you and just do you
07. KIRAGIRA
08. Thinking Time feat. BREIMEN
09. ASTRA BEAT
10. New Chapter
▼初回盤A BD収録内容
01. Heart of Rainbow (Music Video)
02. Thinking Time feat. BREIMEN (Music Video)
03. Thinking Time feat. BREIMEN (Document of Recording)
▼初回盤B CD収録内容
01. New Chapter
02. ASTRA BEAT
03. MY DESIGN
04. 宇音
05. Kaleidoscope
06. Don't Stop ※初回盤B／通常盤に収録
07. Just be you and just do you
08. KIRAGIRA
09. Thinking Time feat. BREIMEN
10. Heart of Rainbow
▼通常盤 CD収録内容
01. Heart of Rainbow
02. New Chapter
03. ASTRA BEAT
04. MY DESIGN
05. 宇音
06. Don't Stop ※初回盤B／通常盤に収録
07. Just be you and just do you
08. KIRAGIRA
09. Thinking Time feat. BREIMEN
10. Kaleidoscope
11. 涙パスタ ※通常盤にのみ収録
12. 空は繋がっているから (Acoustic ver.) ※通常盤にのみ収録
13. Heart of Rainbow (Dear Friends ver.) ※通常盤にのみ収録
▼FC盤 CD収録内容
01. Heart of Rainbow
02. New Chapter
03. ASTRA BEAT
04. MY DESIGN
05. 宇音
06. Just be you and just do you
07. KIRAGIRA
08. Thinking Time feat. BREIMEN
09. Kaleidoscope
10. 空は繋がっているから ※初回盤A／FC盤に収録
【写真】おしゃれすぎる.ENDRECHERI.アーティスト写真
ジャケットは、アルバムタイトルにちなみ全形態とも紫を基調としたデザインを採用。初回盤Aは、イラスト部分が透明のスリーブケース仕様で、ケースを外すと写真の全貌が現れる仕掛けとなっている。初回盤Bと通常盤（初回仕様）には「新」のロゴをあしらったスリーブケースを採用し、“幕開け”を感じさせるデザインを施している。そして初回盤Bは、「新」の文字が開いて中身が現れるスペシャルパッケージに。FC盤は、マグネット式BOX仕様に加え、52ページのコデックス装フォトブック、ステッカー＆ミニカードセットを封入した内容になっている。
▼初回盤A CD収録内容
01. 空は繋がっているから ※初回盤A／FC盤に収録
02. Heart of Rainbow
03. MY DESIGN
04. 宇音
05. Kaleidoscope
06. Just be you and just do you
07. KIRAGIRA
08. Thinking Time feat. BREIMEN
09. ASTRA BEAT
10. New Chapter
▼初回盤A BD収録内容
01. Heart of Rainbow (Music Video)
02. Thinking Time feat. BREIMEN (Music Video)
03. Thinking Time feat. BREIMEN (Document of Recording)
▼初回盤B CD収録内容
01. New Chapter
02. ASTRA BEAT
03. MY DESIGN
04. 宇音
05. Kaleidoscope
06. Don't Stop ※初回盤B／通常盤に収録
07. Just be you and just do you
08. KIRAGIRA
09. Thinking Time feat. BREIMEN
10. Heart of Rainbow
▼通常盤 CD収録内容
01. Heart of Rainbow
02. New Chapter
03. ASTRA BEAT
04. MY DESIGN
05. 宇音
06. Don't Stop ※初回盤B／通常盤に収録
07. Just be you and just do you
08. KIRAGIRA
09. Thinking Time feat. BREIMEN
10. Kaleidoscope
11. 涙パスタ ※通常盤にのみ収録
12. 空は繋がっているから (Acoustic ver.) ※通常盤にのみ収録
13. Heart of Rainbow (Dear Friends ver.) ※通常盤にのみ収録
▼FC盤 CD収録内容
01. Heart of Rainbow
02. New Chapter
03. ASTRA BEAT
04. MY DESIGN
05. 宇音
06. Just be you and just do you
07. KIRAGIRA
08. Thinking Time feat. BREIMEN
09. Kaleidoscope
10. 空は繋がっているから ※初回盤A／FC盤に収録