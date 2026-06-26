『Travis Japan Concert Tour 2026 ’s travelers』映像作品のティザー公開 ツアーを象徴するシーンを凝縮
7人組グループ・Travis Japanが8月26日にリリースする映像商品『Travis Japan Concert Tour 2026 ’s travelers』Blu-ray＆DVDのティザー映像をYouTubeにて公開した。
【写真】カラフル！みんなでハートを作るTravis Japan
今作は、2025年12月にリリースした3rdアルバム『’s travelers』を引っ提げ、今年1月4日より全国8都市30公演にわたって開催されたアリーナツアー『Travis Japan Concert Tour 2026 ’s travelers』を映像化した作品。
ツアーの幕開けとなった横浜アリーナ公演の模様を全形態共通で収録するほか、各形態ごとに異なる特典映像を収録している。
メンバー・松倉海斗が全面プロデュースした3rdアルバム『’s travelers』の世界観をもとに制作された本ツアーは、イチゴのタイムマシーンでさまざまな時代やジャンルを巡る“音楽の旅”をテーマに構成。1950年代のブロードウェイ、80年代のアミューズメントアーケード、未来の世界など、多彩な時代を舞台に、テーマパークのような高揚感あふれるステージを展開した。
今回公開された約45秒のトレーラー映像では、ライブ本編からメンバーのさまざまな表情やダイナミックなパフォーマンス、本ツアーを象徴する印象的なシーンを凝縮。ライブならではの熱量とTravis Japanの魅力を存分に感じられる内容となっている。
また、本作の完全生産限定盤には『’s travelers -ビジュアルコメンタリー -』、初回盤には『’s travelers - ツアードキュメンタリー -』、通常盤にはツアー最終日となったLaLa arena TOKYO-BAY公演のダイジェスト映像など、各形態ごとに異なる特典映像を収録。完全生産限定盤には、ツアー内で登場したキャラクター「トラベリー」と「TJ-07」をデザインした『トラベリー&TJ-07トレカケース』が付属するなど、豪華仕様となっている。
【写真】カラフル！みんなでハートを作るTravis Japan
今作は、2025年12月にリリースした3rdアルバム『’s travelers』を引っ提げ、今年1月4日より全国8都市30公演にわたって開催されたアリーナツアー『Travis Japan Concert Tour 2026 ’s travelers』を映像化した作品。
メンバー・松倉海斗が全面プロデュースした3rdアルバム『’s travelers』の世界観をもとに制作された本ツアーは、イチゴのタイムマシーンでさまざまな時代やジャンルを巡る“音楽の旅”をテーマに構成。1950年代のブロードウェイ、80年代のアミューズメントアーケード、未来の世界など、多彩な時代を舞台に、テーマパークのような高揚感あふれるステージを展開した。
今回公開された約45秒のトレーラー映像では、ライブ本編からメンバーのさまざまな表情やダイナミックなパフォーマンス、本ツアーを象徴する印象的なシーンを凝縮。ライブならではの熱量とTravis Japanの魅力を存分に感じられる内容となっている。
また、本作の完全生産限定盤には『’s travelers -ビジュアルコメンタリー -』、初回盤には『’s travelers - ツアードキュメンタリー -』、通常盤にはツアー最終日となったLaLa arena TOKYO-BAY公演のダイジェスト映像など、各形態ごとに異なる特典映像を収録。完全生産限定盤には、ツアー内で登場したキャラクター「トラベリー」と「TJ-07」をデザインした『トラベリー&TJ-07トレカケース』が付属するなど、豪華仕様となっている。