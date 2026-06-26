築110年以上の京町家、“暗さ”を克服した工夫 建築家の夫がリノベを選択→広々空間を実現
俳優の駿河太郎、三船美佳がMCを務める、MBSテレビ『住人十色〜家の数だけある 家族のカタチ〜』（後5：00 ※関西ローカル）のあす27日放送回では、「新築よりリノベがお得？公園につながる明治生まれの京町家」が登場する。
【住人十色】新築のよう外観！…実は築110年以上の京町家
舞台は京都市伏見区。住人（アルジ）は、建築家の夫と歯科医師の妻、そして2人の子ども。2年前に移り住んだ家は一見新築のようだが、実は明治時代に建てられた築110年以上の京町家をリノベーションしたものだという。
玄関から中へ進むと、縦に長い約21帖ものリビングダイニングキッチンがある。もともとは、いわゆる“うなぎの寝床”で、窓一つない空間だったが、現在は長いリビングの先に大きく開けた窓があり、さらに目の前に公園がある。かつては小さな扉しかなかった家の裏側は、公園と行き来しやすいよう大開口にし、家からダイレクトに公園へ遊びに行けるようにしている。
そんな大開口がある部屋の床は、土間。中央にはやわらかく吸水性・耐火性が高い大谷石を敷いている。大開口からは公園が一望でき、窓際では夫が仕事をしたり、将来的には子どもが宿題をすることもできる場所になっている。こんな公園と家の中をつなぐ贅沢な土間が実現したのは、新築ではなく、リノベーションだからこそだという。
共働きで忙しい夫妻が妻の実家がある伏見近くで家を探していたところ、偶然見つけたのが築110年以上、家の裏手が公園に面した珍しい物件。妻は、すぐに子どもを連れて遊びに行けると即決したものの、町家特有の暗さには不安があった。一方、建築家である夫は、新築ではなくリノベーションを選択。必要な柱だけを残し、スケルトンにしてからほとんどの部分をフルリノベーションした。
実は、明治時代の法律で建てられた家は敷地いっぱいに建っているが、更地にして今の法律で建て替えると半分近いサイズになってしまう。リノベーションにしたことで、広々としたスペースを確保することができたのだった。
町家にありがちなのが、妻も心配していた“暗さ”。隣家と壁が密着しているので光が採りにくいのだ。そこで、天井に天窓を作り、2階の廊下の床はアクリルを張ることで1階にも光を透過している。また、デッドスペースになりがちな階段下には洗面台を設置した。
妻は、「子どもたちにとっても、私にとってもいいですね。家の中でケンカしても、外に出て遊んでいたら仲良くなるという場面が多くて。公園に出られる環境はありがたいなと思っています」と語っている。
【住人十色】新築のよう外観！…実は築110年以上の京町家
舞台は京都市伏見区。住人（アルジ）は、建築家の夫と歯科医師の妻、そして2人の子ども。2年前に移り住んだ家は一見新築のようだが、実は明治時代に建てられた築110年以上の京町家をリノベーションしたものだという。
そんな大開口がある部屋の床は、土間。中央にはやわらかく吸水性・耐火性が高い大谷石を敷いている。大開口からは公園が一望でき、窓際では夫が仕事をしたり、将来的には子どもが宿題をすることもできる場所になっている。こんな公園と家の中をつなぐ贅沢な土間が実現したのは、新築ではなく、リノベーションだからこそだという。
共働きで忙しい夫妻が妻の実家がある伏見近くで家を探していたところ、偶然見つけたのが築110年以上、家の裏手が公園に面した珍しい物件。妻は、すぐに子どもを連れて遊びに行けると即決したものの、町家特有の暗さには不安があった。一方、建築家である夫は、新築ではなくリノベーションを選択。必要な柱だけを残し、スケルトンにしてからほとんどの部分をフルリノベーションした。
実は、明治時代の法律で建てられた家は敷地いっぱいに建っているが、更地にして今の法律で建て替えると半分近いサイズになってしまう。リノベーションにしたことで、広々としたスペースを確保することができたのだった。
町家にありがちなのが、妻も心配していた“暗さ”。隣家と壁が密着しているので光が採りにくいのだ。そこで、天井に天窓を作り、2階の廊下の床はアクリルを張ることで1階にも光を透過している。また、デッドスペースになりがちな階段下には洗面台を設置した。
妻は、「子どもたちにとっても、私にとってもいいですね。家の中でケンカしても、外に出て遊んでいたら仲良くなるという場面が多くて。公園に出られる環境はありがたいなと思っています」と語っている。