浜田雅功「感無量でございます！」前川清とのデュエット実現 『浜田ウタ功』第2弾で共演
ダウンタウンのコンテンツを配信する「DOWNTOWN+（ダウンタウンプラス）」で、浜田雅功が親交のあるアーティストを招いてトークとカラオケを楽しむ番組『浜田ウタ功』第2弾が、7月22日から配信される。ゲストには歌手・前川清が出演し、2曲でデュエットを披露。前川は浜田の歌声を「声が通って驚いた」と絶賛した。
【画像】満面の笑み！デュエットを披露した浜田雅功＆前川清
『浜田ウタ功』は、浜田が普段カラオケで歌っているアーティストをゲストに迎え、トークと歌唱を楽しむ番組。第2回は数々の番組で共演し、親交の深い前川を迎え、浜田自らの選曲で「逢わずに愛して」「昔があるから」をデュエットする。
2回目の収録ということで、浜田は終始リラックスした雰囲気でトークを展開。前川独特のマイクの持ち方にまつわる裏話や、緊張する場面、本当に歌が上手いと思う歌手などをテーマに語り合い、笑いの絶えない収録となった。
デュエットが始まると空気は一変。「逢わずに愛して」を歌い終えた前川は「浜ちゃんは声が通る。ちゃんと高い声が出ていてびっくりした」と浜田の歌唱力を称賛。さらに、浜田の思い出の曲だという「昔があるから」も披露し、息の合った歌声を響かせた。収録後には、浜田の歌声に合う楽曲として「雪列車」が提案される場面もあり、今後の展開も感じさせた。
浜田は「前川さんとは普段から歌っていて一緒に歌いたかったので、もう感無量でございます！」と共演を喜びつつ、「本番中に隣で歌詞を間違えるんですよ。自分の歌なのに、みんなが『あれ、これ3番歌ってるな？』って。でも本人は何食わぬ顔をして気持ちよさそうに歌ってる。それも前川さんらしくて最高なんですけど。視聴者の方にはそのお茶目な瞬間をぜひ注目して見てほしいですね」と見どころを語った。また、「今回は緊張もまったくなく、本当に楽しく歌えた。また機会があれば、ぜひご一緒させていただきたい」と再共演にも期待を寄せた。
前川は「オファーをいただいた時はスケジュール的に忙しく、『しんどいな』と思ったのも事実」と明かしながらも、「でも浜ちゃんだからこそ、この人なら行きたいという気持ちで来させていただいた」と出演の理由を説明。「驚いたのが浜ちゃんの歌声でした。隣で聴くとよく声が通って驚いた。普段から私の歌をカラオケで歌ってくれているということも聞いて、本当にうれしかった。また声をかけていただける日を楽しみにしている」とコメントした。
【番組概要】
・タイトル：『浜田ウタ功』＃2『前川清と歌いたい曲』
・配信日：2026年7月22日（水）
・出演：浜田雅功
・ゲスト：前川清
【画像】満面の笑み！デュエットを披露した浜田雅功＆前川清
『浜田ウタ功』は、浜田が普段カラオケで歌っているアーティストをゲストに迎え、トークと歌唱を楽しむ番組。第2回は数々の番組で共演し、親交の深い前川を迎え、浜田自らの選曲で「逢わずに愛して」「昔があるから」をデュエットする。
デュエットが始まると空気は一変。「逢わずに愛して」を歌い終えた前川は「浜ちゃんは声が通る。ちゃんと高い声が出ていてびっくりした」と浜田の歌唱力を称賛。さらに、浜田の思い出の曲だという「昔があるから」も披露し、息の合った歌声を響かせた。収録後には、浜田の歌声に合う楽曲として「雪列車」が提案される場面もあり、今後の展開も感じさせた。
浜田は「前川さんとは普段から歌っていて一緒に歌いたかったので、もう感無量でございます！」と共演を喜びつつ、「本番中に隣で歌詞を間違えるんですよ。自分の歌なのに、みんなが『あれ、これ3番歌ってるな？』って。でも本人は何食わぬ顔をして気持ちよさそうに歌ってる。それも前川さんらしくて最高なんですけど。視聴者の方にはそのお茶目な瞬間をぜひ注目して見てほしいですね」と見どころを語った。また、「今回は緊張もまったくなく、本当に楽しく歌えた。また機会があれば、ぜひご一緒させていただきたい」と再共演にも期待を寄せた。
前川は「オファーをいただいた時はスケジュール的に忙しく、『しんどいな』と思ったのも事実」と明かしながらも、「でも浜ちゃんだからこそ、この人なら行きたいという気持ちで来させていただいた」と出演の理由を説明。「驚いたのが浜ちゃんの歌声でした。隣で聴くとよく声が通って驚いた。普段から私の歌をカラオケで歌ってくれているということも聞いて、本当にうれしかった。また声をかけていただける日を楽しみにしている」とコメントした。
【番組概要】
・タイトル：『浜田ウタ功』＃2『前川清と歌いたい曲』
・配信日：2026年7月22日（水）
・出演：浜田雅功
・ゲスト：前川清