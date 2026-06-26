週末に関東地方へ上陸する可能性が高まった台風7号と台風8号の「ダブル台風」、さらに活発化する梅雨前線について気象予報士の竹内青空氏が、今後の動向や各地への影響、必要な対策を解説した。

【映像】ダブル台風、今後の進路予測

竹内氏は、大雨の原因について「西日本から東日本に伸びる梅雨前線が停滞している影響。この前線に向かって台風から暖かく湿った空気が流れ込んで、前線の活動が活発になっている」と述べた。

26日夜の雨雲の予想について「西日本から東日本、太平洋側を中心に50mmを超えるような非常に激しい雨が降る予想。滝のような雨で運転は危険、大雨災害の発生に警戒が必要」と語った。

続いて台風については「台風7号は奄美市の西の海上を北東に進んでいる。26日夜にかけて奄美地方では強い風や雨に注意。27日にかけては四国沖や本州の南岸を東に進む予想だ。台風8号は日本の南の海上を北上し、台風7号よりも先に27日午前中、東日本に接近する見通し」と説明した。

さらに、「27日午前9時の予想天気図では、東日本では先に台風8号に伴う雨雲がかかって、その後台風7号に伴う雨雲がかかる。このため大雨に注意が必要な期間というのが長くなる」と説明し、「27日は近畿から関東にかけて特に雨の量が多くなりそう」と話した。

予想される雨の量については、「26日夕方〜27日夜にかけて予想される雨量は、東海から関東南部にかけて局地的には200mmを超える」と強調し、「大雨災害の発生に厳重な警戒が必要」と述べた。次に26日から27日夜の予想積算量に示されるのは台風が予報円の中心を進んだ場合である説明した上で「北にそれたりすれば、雨の降る範囲も広がることもある。27日は雨の状況を確認しながらお過ごしいただきたい」と述べた。「もし北にそれたりすれば、雨の降る範囲もまた北へと広がることもある。27日は雨の状況を確認しながらお過ごしいただきたい」と付け加えた。

今後の見通しには、「28日には晴れ間の戻るところが多くなる」と述べつつ「27日の夜にかけて（大雨の）警戒が必要」と示した。

台風への具体的な備えについて、「台風の中心付近が近づくと風が強まる。植木鉢や自転車など飛ばされやすいものは室内に片付けるなどするようにしてほしい。短時間の強い雨によって道路冠水や低い土地の浸水の恐れがあるので、側溝の掃除や土のうの準備をしておくと安心。26日のうちにしておいていただきたい」と説明した。

さらに、浸水想定区域に住む人に対しては家財を2階以上へ移動するほか、懐中電灯やラジオ、乾電池の確認、携帯電話やスマートフォンの十分な充電などを呼びかけた。

（ABEMA NEWS）

