FIFAワールドカップ2026。日本代表は3戦目のスウェーデン戦に臨み1対1で引き分け、決勝トーナメントに進出しました。鹿児島市のアミュ広場では、パブリックビューイングが行われサポーターがエールを送りました。



26日朝7時半。



鹿児島市のアミュ広場には日本代表のユニフォームを着たサポーターの姿がみられました。





（女性）「グループリーグ突破できると思うので決勝トーナメントに進めるよう応援したい」（男性）「朝5時半起きで（フェイスペイントを）塗ってきた。日本を応援するため」パブリックビューイング会場には日本サポーター約500人が駆け付け、選手を後押ししました。（サポーター）「日本！日本！」（仁田尾美菜キャスター）「日本対スウェーデンまもなくキックオフ。決勝トーナメント進出に向け多くのサポーターが集まっている。頑張れ日本。」試合は、前半終了間際。中村敬斗がゴールを狙いますが相手キーパーがファインセーブ。前半は、両チーム無得点のまま試合を折り返します。それでも、後半11分。堂安が走り出した前田にパス。前田がゴール左に蹴り込みネットを揺らし、日本が先制します。（仁田尾美菜キャスター）「決まった。日本先制点。会場も大盛り上がり」しかし、後半17分。スウェーデンに左サイドからゴールを決められ同点に。その後も、エリア内からゴールを狙われますが鈴木が好セーブを連発。試合は1対1で終了し、日本はグループリーグを2位で通過し、決勝トーナメントに進出しました。（男性）「いい試合だった。よく守りきったと思う」（男性）「最高。日本らしいプレーができていたので次のブラジル戦でも日本のいいところを見せてほしい」（女性）「次の試合にも出られるのでまた頑張ってほしいと思う」（男性）「負けなしで（決勝トーナメント）進出できたというのは素晴らしかったと思う」次のブラジルとの試合は6月30日の午前2時から行われます。（サポーター）「日本頑張れー！」