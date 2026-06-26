スポーツ報知評論家の高木豊氏が、２６日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。サッカー北中米Ｗ杯について触れた。

日本代表は、日本時間２６日にスウェーデンと対戦し１−１の引き分けとした。これにより日本は引き分けにより勝ち点を５とし、Ｆ組２位での決勝トーナメント進出を決めた。

高木氏は試合後にスウェーデン戦について解説した動画を投稿。「今日の良かった点は、左サイドの中村とあと前田大然。この絡みっていうのはすごく相手を崩してたし、２人はなんていうのかな。起点となってたかなっていうことは言えるよね。それと右サイドに入った菅原と堂安。ここら辺がなんかちょっともたついてたかなっていうね。そんな感じがした。まぁでも点取った時にはね、堂安がワンタッチして最後に前田があのスペースに走りこんだところをね。スルーパスで得点に結びつけたけども」「大体競り合いに負けてたかな」と語った。

さらに「スウェーデンとやったけど、絶対勝たなきゃいけないという条件で戦ったとしたら俺勝ってたと思うよ。で、あんまりリスクも背負えないしみたいな」と話した。続けて「森保監督はやっぱ全体的なバランスを考えて、疲労ということも考えながら戦ってる。でもさ、昔の日本だったらそういうこともさ（できなかった）。とにかく全力で戦うしかなかった。でも余裕が出てきたよね。なんか安定感が出てくるし。だからすごくやっぱたくましくなったなぁって」としみじみ。

最後に「２位通過ということで、ある程度計算通りかなっていうようなところまで進んできてるよね。オランダにも勝てたかな、スウェーデンにも勝てたかなっていうようなことがあっても、グループ突破。それも１位か２位で突破っていうことはね、目標ではあったんで、それが達成できたということはね非常に良かったと思います。ブラジル戦楽しみにしてます。もう全力でぶち当たっていってください。応援してます」とエールを送った。

高木氏の３人の息子はプロサッカー選手として活躍中。長男・俊幸が東京ユナイテッドＦＣ、次男・善朗がタイ・リーグ１・ＢＧパトゥム・ユナイテッドＦＣ、三男・大輔がＦＣ琉球でそれぞれプレーしている。ファンからは「息子さんのこともあって、サッカーも語れる豊さん強すぎかよｗ」「日本一サッカーを語れる野球解説者の豊さん」「野球、サッカー二刀流解説、それが高木豊さんの強み」「息子３人サッカー選手にした元プロ野球選手の親父が観るＷ杯、楽しそうだなぁ笑笑」などのコメントが寄せられている。