美しすぎる美容外科医としてSNSでも大バズりの紀田基邦先生が7月17日（金）に写真集を発売する。“医学書じゃなくて写真集ですか!?”と発売前にして話題になった『Love Yourself』について本人を直撃!

【写真】かわいすぎる…キュートなメイク姿でドーナツを頬ばる紀田先生

――渋谷・サクラステージに昨年開業した「THE BEAUTE CLINIC」の院長にして、SNSの総フォロワー30万人を超えるという紀田基邦先生。医者が写真集を出すというのは、なかなかインパクトがあって話題になっていますね。

ドクター紀田が白衣を脱いだ!?

紀田基邦先生（以下、紀田）「以前美肌企画でインタビューを受けたご縁でこの写真集のお話をいただいたのですが、もちろん最初は信じられず答えは保留に…。でもルッキズムが叫ばれる今の時代にこそ、あらためて美容医療との向き合い方を考えて欲しいという気持ちもあって“僕でよければ…”という気持ちでお受けしました」

――ありのままの自分をさらけ出したという、この写真集とタイトルの『Love Yourself』に込めた思いとは?

紀田「テーマは“Love Yourself=自分自身を愛して欲しい”。美容整形をすれば誰もが可愛くなれると思われがち…でも満足できずに繰り返してしまう人や、後悔される方もいます。

自分が自分を認められるなら美容整形は必要ないものだし、逆にそれによって自信を持てる場合もありますよね。僕自身も元は自分の顔が好きじゃなくて、美容医療によって人生を変えられることができた一人なんです。」

――それは意外でした！紀田先生自身が美容整形で前向きになれたのですね。では、いざ写真集撮影に挑むとなってどんなお気持ちでしたか?

紀田「ありのままの自分を見せたいと思い、僕のこれまでの歩みや、受けてきた美容施術についても紹介しました。同時に改めて自分に向き合って、食べるものやトレーニングを見直す機会にもなりましたし、今まで挑戦したことがなかったメイクにも挑戦させてもらって新たな自分を知る機会にもなりました!」

絶対的な『美の正解』はない

――アイドル顔負けのキュートなショットや、鍛え上げられたボディなど、見どころ満載でしたが、撮影を通して気づいたことはありますか?

紀田「“美しさはひとつじゃない”ということ。今回はそばかすメイクなども挑戦してますが、絶対的な『美の正解』はなくて、造形が整っている以上に、自分のことが好きで、人生を楽しんでいる人こそ美しいのだと感じました。

美容医療は、あくまで“少し背中を押してくれるもの”。そこから自分がどう生きていくかが一番大切なんですよね。だからこそ、皆さんにも『もっと自分を愛してほしい』と伝えたい。それが、この写真集に込めた一番のメッセージです」

そんな紀田先生の思いが詰まった写真集を直接受け取れるイベントも開催。“美”を浴びて刺激になるかも!?