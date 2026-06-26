Ｊ１千葉に新戦力　オーストラリア１部全試合フル出場のＣＢダニエル・ホール　海外争奪戦を制しフリーで獲得

Ｊ１千葉は２６日、元日本代表ＤＦ酒井宏樹らが所属するオーストラリア１部クラブ、オークランドＦＣより、センターバックのＤＦダニエル・ホールが完全移籍で加入すると発表した。

ホールは「ジェフユナイテッド市原・千葉に加入できることになり、本当にワクワクしています。日本でプレーすることは長年の夢だったので、ジェフユナイテッド市原・千葉でその夢を叶えられることに心から感謝しています。この機会を与えてくださったクラブに深く感謝申し上げます。クラブの皆さん、ファンの皆さんとお会いできるのを楽しみにしています。日本での生活もとても楽しみです。クラブと市原・千葉の街を誇りを持って代表できるよう、全力を尽くします。早くプレーしたくてたまりません」とコメントした。

ホールはオーストラリア出身の２７歳。セントラル・コースト・マリナーズ時代にはオーストラリア１部を２度制覇し、２４年夏にオークランドＦＣへ加入した。２シーズンにわたって最終ラインの中心として活躍し、２０２５／２６シーズンはリーグ戦全試合フルタイム出場で、クラブ史上初のリーグ・チャンピオンシップ制覇に大きく貢献した。今回が自身初の海外挑戦となる。

オーストラリアリーグ公式メディアは今月１５日、「Ａリーグで何度も優勝を経験した選手が、海外挑戦のためオークランドを退団」と報道。同記事によると、ホールは豊富な優勝経験と安定したプレーで、ファンやチームメートから絶大な信頼を集めていたという。また同クラブのコリカ監督は「ピッチ上で非常に才能ある選手でした。しかし、それだけではありません。彼はチーム全体を一つにまとめる存在であり、その人柄がチームを支えていました。彼と一緒に仕事ができたことは本当に幸せでした。来シーズン、彼がいなくなることを心から寂しく思います」と惜別の言葉を贈っている。

さらに、ベトナム・ダナンの地方紙「ＢＡＯ ＤＡ ＮＡＮＧ」は先月２９日、「ベトナム１部ハノイＦＣがホールの獲得へ」と報道。同記事では、ホールが６月末でオークランドＦＣとの契約満了を迎えると伝えており、千葉は海外クラブとの争奪戦を制し、フリートランスファーで獲得に成功した形となった。