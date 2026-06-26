意味が分かると怖い！ 瀕死の娘を助けてほしいと懇願する夫婦に対し、呪い師はある提案をする【書評】
【漫画】本編を読む
「本当に怖いのは幽霊でも妖怪でもなく、人間かもしれない……」。そんな風に思わされるブラック4コマ『文学的なオチが癖になる 雪のヤドカリ4コマ劇場』（雪のヤドカリ）。
雪のヤドカリさん（@yukinohotel）が描く、まさしく「ヒトコワ」なエピソードを紹介したい。しかも「意味が分かると怖い」という、ワンテンポ遅れて読者が「ハッ！ そういうことか!!」と気づき、その後にヒトの怖さがじわ〜っと襲ってくるタイプでもある。
しかし呪い師の見立てでは、娘は今日が峠だ。助ける術はない。そこで呪い師は、ある液体を両親に飲むようにすすめる。
「親が飲むことで子の病に効くまじないがかかっておるんじゃ」。
最初読んだ時、筆者は一瞬、いや、三瞬くらい意味が分からなかったのだが、気づいた時に、謎のスッキリ感とぞわっと感に襲われた。
「ペットカメラ」の話もいい。よくある「怖い話」として、留守中ペットカメラを見ていたら、「いるはずのない髪の長い女が」とか、「見知らぬ男が映っていて」とか、そういう話は度々聞くような気がする。この話も途中まではその「怖さ」なのだが、オチが……。本当に怖いのは――。
「意味が分かると怖い話」が好きな方に、オススメしたい内容ばかりだ。
文＝雨野裾