久間田琳加、大胆背中開き夏コーデ公開「ヘルシーな色気が素敵」「バックショットに見惚れる」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/06/26】モデルで女優の久間田琳加が6月25日、自身のInstagramを更新。夏らしいコーディネートを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】25歳美人女優「ヘルシーな色気が素敵」大胆背中開き夏コーデ
久間田は「わたしの夏」とつづり、ホルターネックの白いフリルトップスに、カジュアルなデニムを合わせた姿を公開。トップスは背中が大胆に開いたバックオープンのデザインで、背中で結ばれた華奢なリボンがアクセントになっている。美しい背中や肩のラインをのぞかせ、ヘルシーな肌見せが際立つ着こなしを見せている。
さらに、深いスリットが入った黒のノースリーブのロングドレスやショートパンツ姿、黒キャミソールや黄色のベアトップをデニムに合わせた着こなしも多数披露している。
この投稿に、ファンからは「ヘルシーな色気が素敵」「最高に綺麗」「美しいバックショットに見惚れる」「お洒落な夏コーデ」「最高の夏の始まりですね」「ドキッとしました」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】25歳美人女優「ヘルシーな色気が素敵」大胆背中開き夏コーデ
◆久間田琳加、大胆背中見せの夏コーデ披露
久間田は「わたしの夏」とつづり、ホルターネックの白いフリルトップスに、カジュアルなデニムを合わせた姿を公開。トップスは背中が大胆に開いたバックオープンのデザインで、背中で結ばれた華奢なリボンがアクセントになっている。美しい背中や肩のラインをのぞかせ、ヘルシーな肌見せが際立つ着こなしを見せている。
◆久間田琳加の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ヘルシーな色気が素敵」「最高に綺麗」「美しいバックショットに見惚れる」「お洒落な夏コーデ」「最高の夏の始まりですね」「ドキッとしました」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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