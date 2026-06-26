大手タクシー会社の第一交通産業が、26日から北九州市で全国初の「軽自動車タクシー」を導入しました。国の規制緩和を受け運行を開始しましたが、背景にはタクシー業界が抱える深刻な課題がありました。

■第一交通産業・山本沙織さん

「軽自動車は小回りがきくので、今までのタクシーより対向車とすれ違いやすいと思います。」





タクシー運転手歴5年の山本沙織さんが運転しているのは、軽自動車のタクシーです。北九州市に本社を置く第一交通産業は、26日から全国で初めて軽自動車タクシー2台の運行を始めました。■山本さん「軽自動車の強みとしては、今までお迎えに行けなかった細い道の家まで行けることです。」

タクシー事業で軽自動車の導入を認める新ルールは、国土交通省が6月に施行しました。



規制が緩和された理由の一つは、タクシー業界の人手不足です。



国の調査によりますと、全国のタクシー運転手の数はこの10年でおよそ10万人減っています。

このため、国交省は軽自動車の導入を新たな人材確保につなげ、電車やバスの廃止などで交通空白が生じた地域を減らしたい考えです。



そしてもう一つの理由は、タクシーの代表的な燃料、LPガスの専用スタンドが減ったことです。

■山本さん

「（補給スタンドまで）往復1時間半くらいかかっています。（軽自動車タクシーは）燃料を入れに行く時間のタイムロスがなくなりますので、この間にほかのお客さまを乗せることができます。」



軽自動車タクシーの燃料はガソリンなので、一般のスタンドで給油できるメリットがあります。

ただ、軽自動車タクシーの料金は普通車と同じで、利用者にかかる負担はこれまで通りです。



■第一交通産業・田中亮一郎社長

「軽自動車だから（料金を）安くすると、それに乗る運転手の差も出てくるし、誰かが犠牲になるような体系はいけないなと思っていますので、しっかりとお客さまに説明をしながら、台数が増えるか増えないかということも合わせて考えていきたいと思っています。」



第一交通産業は今後、全国の営業所で合わせて20台の軽自動車を導入する予定です。