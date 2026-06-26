26日、日本に近づくダブル台風が梅雨前線を刺激し、各地で警報級の大雨となっています。

■「山が崩れてきて水が滝のように…」

滋賀県大津市の住宅街では、裏山から流れ込んだ土砂が玄関の柱を倒し、道路には家屋の一部などが散乱しています。

滋賀県では米原市と大津市で1時間降水量が6月の観測史上最大を記録。

近隣住民

「ががががとがれきが崩れたような音がして、何かと思って。山が崩れてきて、水がだーっと滝のように流れてた」

■マンホールから水あふれだし…道路陥没

大阪市では、大雨の影響で道路が陥没。近くには、ふたの開いたマンホールも。

現場近くの会社の人

「がれきの塊が山のようになって、亀裂も2車線目まで入っている。中で水が噴き上がっていると思う」

近くの会社の人によりますと、マンホールから水があふれ出し、周辺の道路が陥没したということです。あふれ出した水は、会社の建物内まで流れ込み…

現場近くの会社の人

「段ボールの下があそこまで浸水した。（建物内の）真ん中辺りまで浸水」

社内や歩道に流れ込んだ土砂やがれきの片付けに追われる人たち。付近では、消えている信号もあり警察が交通誘導していました。復旧作業が急がれます。

■住宅の中まで水が押し寄せ…

住宅街の水路から道路へとあふれ出す水。京都府精華町では複数の土砂崩れが発生し、26日午前8時過ぎ「レベル5緊急安全確保」が出されました。

奈良県生駒市では浸水被害も発生。住宅の中まで水が押し寄せ、玄関には泥まみれの家財道具が出されていました。

近くの店も浸水。

近くの商店店主 中嶋修平さん

「ピーク時には（橋を）こえてました。道も線路も踏切もみんな一緒。えらいことになったなと」

一時は川も道路も見分けがつかないほど水浸しだったということです。

■民家のすぐそばで土砂崩れ

熊本県では、阿蘇乙姫で24時間雨量が250ミリを超えるなど、各地で降り始めからの雨量が多く警戒感が高まっています。

住民

「（川の水が）増えるとドキッとするおそろしい感じ」

産山村では、民家のすぐそばにある斜面で土砂崩れが起きました。

福岡県では、25日から降り続く雨で久留米市などにレベル4土砂災害危険警報が出されました。

会社員（50代）

「台風も来てますし、土砂崩れもいつ自分に被害が及ぶか分からないので行動を早めに」

岐阜から福岡に来た人

「きょうは太宰府行って帰ります。きょう帰らないと台風で帰れなくなるとマズイ。地元帰ったら帰ったで、今回ダブル台風と聞いているので」

そして、雨雲は東海地方へ。愛知県でも強い雨が降り、名古屋市では時折吹く強い風が傘をゆらしていました。

■今月3日に線路脇で土砂崩れ…次の台風に備え土のうなど設置

一方、台風7号と8号が列島に近づいています。

台風7号は、26日夜には奄美大島に近づき、27日は九州の南の海上から関東南岸を進むとみられます。

台風8号も速度を上げながら北上するとみられ、27日の朝から昼前にかけて東海や関東に接近し、上陸するおそれもあります。

関東では27日、非常に激しい雨が降る見込みで、土砂災害や川の氾濫などに厳重な警戒が必要です。

鹿児島県奄美地方の一部は26日午前、台風7号の強風域に入り、奄美市ではほとんどの公立の小中学校で26日は臨時休校となりました。

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台風の備えも始まっています。

静岡県河津町では今月3日、伊豆急行の線路脇で土砂崩れが発生したため、ブルーシートや土のうなどを設置し次の台風に備えています。

■台風6号の浸水被害…川崎市では

雨に見舞われた千葉県浦安市の東京ディズニーランドでは、雨の中、傘を差しながらパレードを待つ人たちがいました。

「パレード待ち大変だな」

しかし、その様子を撮影していた人によるとこの後、パレードは悪天候により中止になったということです。

神奈川県横浜市でも突然の大雨に、買い物をしていた人は…

買い物客

「安いので買い物に来た。そしたら急に降ってきて今、雨宿り」

東京都内では、台風に備えて…

「土曜日はとにかく家の中にいて、外出は控えようと思う」

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今月3日、台風6号の浸水被害にあった神奈川県川崎市。26日、その周辺を見てみると、建物の駐車場入り口には土のうが敷き詰められていました。

27日にかけて、東海や関東甲信を中心に、大雨が続くおそれがあり、厳重な警戒が必要です。