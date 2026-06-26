囲碁の井山裕太碁聖（37）が26日、大阪市中央区の関西棋院で第34回関西囲碁将棋記者クラブ賞の授賞式に出席した。昨年、第50期碁聖戦を逆転で5連覇。第49期棋聖戦で挑戦者になったことも評価され、6年連続18回目の受賞となった。

「昨年は自分の感触としてずっとよくなかった訳ではない。いい時期を持続できなかった。波を小さくしたい。シンプルに最高のパフォーマンスを発揮することにフォーカスしている」

16、17年の2度、全7冠を独占したが現在は1冠。それでも一力遼4冠（29）、芝野虎丸2冠（26）の20代とタイトルを分け合っている。

囲碁界の盛り上げに不可欠な第一人者の復権へのヒントに、18年に国民栄誉賞を同時受賞した将棋の羽生善治九段（55）がいるようだ。2日制だった本因坊戦が一昨年、1日制になったように国際棋戦に合わせて持ち時間が減る傾向にある中、「経験値や大局観。感覚的な精度が重要になる。（羽生を）参考にするところはある」。羽生は今年度、藤井聡太王将（23）＝名人など6冠＝、伊藤匠2冠（23）が全8冠を分け合う中、棋聖戦、王位戦で挑戦者決定戦に進出。競技は違えど、20歳近く年上の第一人者が若手にない強みとして用いた対策を取り込んでいく。

会見では発奮材料に5歳になる長男の存在も挙げた。「囲碁をやっている人間くらいには認識してくれている。息子が分かるようになった頃、それなりのポジションにいたい」。この日の会場は現在、第51期碁聖戦5番勝負で挑戦を受ける佐田篤史七段（30）の本拠地であり7月10日、黒星発進で臨む第2局の舞台でもある。「第2局に向け、いい下見になった」。井山は日本棋院関西総本部所属とあり、苦笑いした。