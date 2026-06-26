「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表１−１スウェーデン代表」（２５日、ダラス）

日本はスウェーデンと引き分け。１勝２分けの勝ち点５、２位通過で３大会連続の決勝トーナメント進出を決めた。３２チームよる決勝トーナメント１回戦では最多５度の優勝を誇るブラジルと対戦する。

ここまで日本は３試合で計７得点。Ｗ杯では１８年ロシア大会の６得点を上回り、チームとしての最多記録となった。

この日は後半１１分、上田のポストプレーからボールを受けた堂安がスルーパス。前田が抜けだしてゴールネットを揺らした。日本の強みである鮮やかな連係が光った得点だった。

試合後、主体的サッカーが実を結んでいるかどうかを問われた森保監督は「主体的なサッカーの定義は分かれるだろうが、二期目になって、名波コーチが攻撃の戦術を提案してくれて、選手に落とし込んでくれて、徐々にステップアップしていくことを、チームの選手の状態を見ながら攻撃のレベルアップに貢献してくれた」と回答。得点直後、抱き合って喜んだ名波コーチの名前に触れ、存在の大きさに言及した。

名波コーチは日本代表が初出場した９８年フランス大会の司令塔。森保ジャパンには、２３年から加わった。森保監督は「この得点がロシアを上回ったということで、選手の頑張りはもちろんだが、名波コーチやコーチ陣が戦術の落とし込みをしてくれたことで、レベルアップできた数字かなと」と実感を込めた。

この日も含め、水分補給のために中断する「ハイドレーションブレイク」では名波コーチが選手に指示を送る姿が目立つ。ＮＨＫの解説では本田圭佑氏も「名波さん、ずっと攻撃のことを言っているのか、ほぼほぼ給水タイムでは話をしてましたね」と注目していた。