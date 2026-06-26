介護サービス師の職業資格制度を創設―中国

中国の民政部と人的資源社会保障部の公式サイトは6月26日、「介護サービス師職業資格制度暫定規定」を発表しました。

この暫定規定は、介護サービス師の職業資格を設け、「国家職業資格目録」に組み入れることを明確に示しています。介護サービス師の職業資格は初級、中級、高級の3レベルを設け、うち初級と中級の資格は全国統一の指導要綱、統一試験問題、統一実施による試験制度を採用します。高級資格に関する規定は、別途定められます。

介護サービス師の職業資格試験は比較的固定された全国統一の合格基準を適用し、各科目の合格ラインは満点の60%とされています。試験に合格すると紙と電子版の証明書が発行されます。

介護サービス人材育成の需要に基づき、人的資源社会保障部は民政部と共同で関連地区の試験合格基準を個別に定めることができます。全国統一の合格基準に達した場合、証明書は全国範囲で有効です。

介護サービス師の職業資格証明書を取得した人に対して、雇用単位は業務の必要に応じて相応のレベルの専門技術ポストに採用することができます。介護サービス師の職業資格証明書は、登録サービス制度で運用されます。（提供/CGTN Japanese）