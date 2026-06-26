藤原紀香、『テニスの王子様』原作者とのツーショット公開！ 「美しい」「かっこいい姿」
俳優の藤原紀香さんは6月26日、自身のInstagramを更新。人気作品『テニスの王子様』原作者・許斐剛さんとのツーショットを披露しました。
【写真】藤原紀香、『テニスの王子様』原作者とのツーショット
また、「ミュージカル『新テニスの王子様』で、跡部景吾くんの母・跡部瑛子を演じさせていただいたことは、私にとってもかけがえのない経験でした」と、作品を通じた“縁”も明かしています。3枚目には、許斐さんとミュージカル『新テニスの王子様』出演者の高橋怜也さんとのスリーショットも。
ファンからは、「みなさん素敵カッコいいです」「紡がれていくかけがえのないご縁を大切にされすごく素晴らしいことだと思います」「素敵な縁がこれからもずっと続きますように！！」「美しくかっこいい姿が素敵です」「繋がる御縁に、いつも感謝されている」「美しい好き」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:中村 凪)
【写真】藤原紀香、『テニスの王子様』原作者とのツーショット
「素晴らしいこと」藤原さんは「本日6月26日は、『テニスの王子様』の原作者・許斐剛先生のお誕生日」とつづり、3枚の写真を投稿。1枚目は許斐さんとのツーショットです。自身が出演した舞台『罠』を観劇してくれたことへの感謝を伝えています。
ファンからは、「みなさん素敵カッコいいです」「紡がれていくかけがえのないご縁を大切にされすごく素晴らしいことだと思います」「素敵な縁がこれからもずっと続きますように！！」「美しくかっこいい姿が素敵です」「繋がる御縁に、いつも感謝されている」「美しい好き」と、絶賛の声が寄せられました。
「ノリちゃん弾けてる」24日の投稿では、「FIFA」のTシャツ姿を公開していた藤原さん。コメントでは、「ファイティンですね」「ノリちゃん弾けてる」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)