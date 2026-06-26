ちんくるりによるライトノベル『ガチャを回して仲間を増やす 最強の美少女軍団を作り上げろ』（マイクロマガジン社）のTVアニメ化が決定。2027年1月より放送開始予定となっており、ティザービジュアルとメインキャストが発表された。

【写真】大倉平八役・阪口大助、ノール・ファニャ役・富田美憂

本作はシリーズ累計120万部を突破している作品で、雑誌「コミックライド」およびコミック配信サイト「ライコミ」にてコミカライズも連載中。スマホゲームに給料のほぼ全てを注ぎ込む廃課金者・大倉平八が、ガチャでURアイテム「異世界への招待状」を引き当てて異世界転移し、ガチャから召喚した美少女たちと最強軍団を築いていく姿を描く。

公開されたティザービジュアルでは、ジェムや宝箱が舞う中でスマホを掲げる平八と、画面いっぱいに描かれたノール・ファニャとエステル、コミカルに動くちびキャラの平八との対比が描かれている。

メインキャストとして、大倉平八役に阪口大助、ノール・ファニャ役に富田美憂、エステル役に野口衣織（＝LOVE）が起用された。マスコット的存在のモフット役は今後発表される。

スタッフは、総監督をたかたまさひろ、監督を浅見隆司、シリーズ構成を赤尾でこ、キャラクターデザイン・総作画監督を鈴木美音織、音楽を堤博明とGeorge Kingが担当。アニメーション制作はゼロジー×セイバーワークスが手がける。

TVアニメ化を記念し、公式Xにてキャスト3名のサイン入り色紙が当たるプレゼントキャンペーンも実施。応募期間は6月25日18時から7月1日23時59分まで。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）