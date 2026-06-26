モンチッチの“マーカーアクセサリー”がカプセルトイに登場！ メタル素材の全6種展開
世界中で人気の“モンチッチ”をモチーフにしたカプセルトイ「モンチッチ マーカーアクセサリー」が、6月下旬から、全国のカプセルトイコーナーで順次発売される。
【写真】モンチッチちゃんやチムたんも！ ラインナップ一覧
■シリコンリング＆カニカン付き
今回アイピーフォーより発売される「モンチッチ マーカーアクセサリー」は、キュートなモンチッチがマーカーアクセサリーになったカプセルトイ。
ラインナップには、“モンチッチくん”をはじめ、“モンチッチちゃん”や、“チムたん”、“チャム”、“クマ”、“タヌタヌ”をかわいくデザインした全6種類がそろう。
いずれも、便利なシリコンリング＆カニカン付き。また、メタル素材のため、手持ちのアクセサリーチェーンにつければ、ネックレスやブレスレットとしても楽しめる。
【写真】モンチッチちゃんやチムたんも！ ラインナップ一覧
■シリコンリング＆カニカン付き
今回アイピーフォーより発売される「モンチッチ マーカーアクセサリー」は、キュートなモンチッチがマーカーアクセサリーになったカプセルトイ。
ラインナップには、“モンチッチくん”をはじめ、“モンチッチちゃん”や、“チムたん”、“チャム”、“クマ”、“タヌタヌ”をかわいくデザインした全6種類がそろう。
いずれも、便利なシリコンリング＆カニカン付き。また、メタル素材のため、手持ちのアクセサリーチェーンにつければ、ネックレスやブレスレットとしても楽しめる。