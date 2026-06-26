「モンチッチくん」

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　世界中で人気の“モンチッチ”をモチーフにしたカプセルトイ「モンチッチ マーカーアクセサリー」が、6月下旬から、全国のカプセルトイコーナーで順次発売される。

【写真】モンチッチちゃんやチムたんも！　ラインナップ一覧

■シリコンリング＆カニカン付き

　今回アイピーフォーより発売される「モンチッチ マーカーアクセサリー」は、キュートなモンチッチがマーカーアクセサリーになったカプセルトイ。

　ラインナップには、“モンチッチくん”をはじめ、“モンチッチちゃん”や、“チムたん”、“チャム”、“クマ”、“タヌタヌ”をかわいくデザインした全6種類がそろう。

　いずれも、便利なシリコンリング＆カニカン付き。また、メタル素材のため、手持ちのアクセサリーチェーンにつければ、ネックレスやブレスレットとしても楽しめる。