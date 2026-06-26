●雨は今夜いっぱいまで。ただしあす27日(土)にかけて土砂災害に警戒を

●あさって28日(日)から週明け29日(月)は日ざし十分。厳しい蒸し暑さに



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昨夜から九州方面から連なる活発な雨雲が、県東部を中心に流れ込みました。

降り始めからの雨の量は400ミリに迫るところもあり、この数日で6月1か月ぶんに匹敵する雨の量が降っています。

きょう26日(金)午後7時現在、日本海側のエリアほど雨が落ち着いているところも出てきていますが、中部や東部にはまだ活発な雨雲が掛かり続けています。





この雨の影響で、土砂災害の危険度は注意レベルのところが多くなっています。

周防大島町にはレベル4土砂災害危険警報が発表されていて、東部を中心に非常に地盤が緩みやすくなっています。

まだ油断せずに土砂災害に警戒して過ごしましょう。





この先、今夜いっぱいは中部や東部を中心に雨雲がかかり続ける予想です。

あす27日(土)の朝までは、まだところどころで細かい雨雲が残りますが、午後になるほど落ち着いた空模様が戻ってくると見込んでいます。

長く続いた雨も、あす27日(土)ようやく終わりを迎えそうです。





一方、県内の天気が回復へと向かうほど、今度は東日本方面に活発な雨雲が流れ込みます。

あす27日(土)は太平洋側を中心に、雨脚が強まり風も強くなる予想です。





この原因は現在北上を続けている台風7号と8号によるもので、どちらの台風もこれからあす27日(土)にかけて関東に向かって進んでいく見通しです。



あす27日(土)は東日本方面ほど、災害級の大雨や風に警戒が必要です。

交通機関にも影響が出る可能性もあるので、あす27日(土)から東日本方面へ向かう方は台風情報もこまめに確認しましょう。





あす27日(土)の朝までは、ところどころでにわか雨があるでしょう。

きょう26日(金)に比べると雨はだいぶ落ち着きますが、また地盤の緩みは続く予想です。

念のため、あす27日(土)も崖の側には近づかないようにしましょう。



午後もまだ雲は多めですが、西部や北部では雲の隙間から日ざしの届くタイミングがありそうです。

最高気温は28度前後。日中は空気のムシムシ感が増していく予想です。





あさって28日(日)から週明け29日(月)は、しっかりと日ざしが届く見込みです。

最高気温は30度に達する予想で、厳しい蒸し暑さとなりそうです。水分補給をシッカリと行いましょう。



来週の30日(火)ごろからは梅雨前線の北上に伴い、再び梅雨の時期らしいぐずつく天気が続く見通しです。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）