鹿児島市の直売所に毎年やってくる人気者。ツバメが、子育て真っ最中です。たくさんの人の愛情を受け、ヒナもすくすくと育っています。



鹿児島市にある泉石蔵。朝から買い物客が続々とやってきます。旬の野菜や、果物などが並ぶ人気の直売所です。人気の理由はもう一つ。軒先につり下げられたたくさんの傘。



(記者)

「傘の上をよく見てみると、ツバメのヒナたちが顔を出しています。今ちょうど餌をあげているところです」





逆さにつり下げられた傘は、ツバメのフンや落ちてしまったヒナを受け止めるため。買い物客やツバメにも配慮した優しいアイデアです。ヒナが巣立つまで子育てをする大切な場所。今年もたくさんのツバメの家族で賑わっています。（買い物客）「びっくりした。これだけ（ツバメが）たくさんいて、人が来ても逃げない。」（買い物客）「いかにここで保護されてるかというのが分かる。」（農産物直売所泉石蔵・ 今和泉きく子さん）「ツバメをご覧になられていくお客様もけっこう多い。全員無事に帰れた時はうれしい。今年はまだ1羽も被害がないので、みんないつ飛び立つかなと。その頃が楽しみ。」みんな元気で飛び立ちますように――直売所のスタッフや買い物客みんなで、ツバメの成長を見守っています。ツバメは子育てを終えると、冬を越すために東南アジアなど南の国へと飛び立っていきます。泉石蔵では例年通りにいけば、7月いっぱいはツバメの子育ての様子が見られるそうです。