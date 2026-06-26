NNNのニュースサイトで県内のどんなニュースが注目されたのかをランキングで見ていきます。

6月17日(水)～6月25日(木)までの1週間にアクセスが多かったのがこちらです。

長崎市の端島通称「軍艦島」の保護のため進められている、大規模な護岸の補修工事のニュースがもっとも注目されました。

世界遺産「明治日本の産業革命遺産」の構成資産の一つ、端島＝通称「軍艦島」。

1974年に閉山して無人島となり、護岸の劣化が進み、一部で陥没しています。

崩落の危険性が高まっていることから、長崎市の委託を受けた共同企業体がおととしから大規模な補修工事を進めています。

この日は護岸の土台部分が波で削られるのを防ぐため、海底にコンクリートブロック8個を据え付けました。

工事は護岸の穴を埋めることを最優先に、緊急性の高い箇所から補修を進める方針で20年以上かけて作業を進めていくということです。

※詳しくは動画をご覧ください

2位から4位は斜面住宅地や裏山の崩落など、今回の大雨関連のニュースがランクインしました。

5位は、8月9日の平和祈念式典など大規模イベントに備え、県内の警察官が行った合同訓練の話題です。