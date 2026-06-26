辛坊治郎、車名明かさず”納車報告” SNS考察「PORSCHE買ったんですか！！」「911 GT3か…いいなぁ〜」
キャスター・ジャーナリストの辛坊治郎が26日、自身のXを更新し、“納車”を報告した。
【写真】辛坊治郎が納車を報告した“愛車”の高級感あふれる内装
辛坊は“愛車”のメーターの写真を公開し、「納車完了」と報告。「それにしてもスピードメーターの最高速は350キロ。無駄や」と新たな車のスペックにツッコミをいれた。
車種名など明かさない“納車報告”に、SNSには「PORSCHE買ったんですか！！」「911 GT3か…いいなぁ〜」 「俺の軽自動車に、馬力を少し下さい（笑）」「イケるって、辛抱さんなら大丈夫 攻めましょう 東京まで2時間くらいですね ニッポン放送まで通勤出来ますね」（原文ママ）など、公開された写真をヒントに車種を考察するコメントが寄せられている。
【写真】辛坊治郎が納車を報告した“愛車”の高級感あふれる内装
辛坊は“愛車”のメーターの写真を公開し、「納車完了」と報告。「それにしてもスピードメーターの最高速は350キロ。無駄や」と新たな車のスペックにツッコミをいれた。
車種名など明かさない“納車報告”に、SNSには「PORSCHE買ったんですか！！」「911 GT3か…いいなぁ〜」 「俺の軽自動車に、馬力を少し下さい（笑）」「イケるって、辛抱さんなら大丈夫 攻めましょう 東京まで2時間くらいですね ニッポン放送まで通勤出来ますね」（原文ママ）など、公開された写真をヒントに車種を考察するコメントが寄せられている。